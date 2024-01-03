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Одна из многоэтажек Днепра две недели без газа: в чем дело

Сегодня 18:09
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Жители дома по улице Батумской уже две недели без газа.

Новости Днепра про Одна из многоэтажек Днепра две недели без газа: в чем дело

Жители дома по улице Батумской, 28 жалуются на газовиков, которые открыли им газ во время ремонтных работ, но так и не вернули. Поэтому с 20 декабря горожане сидят без голубого топлива в своих домах.

Как сообщили в Днепровском филиале «Газсети», который отключил газ в доме, 20 декабря выполняли ремонтные работы по замене устаревшего участка газопровода-ввода. О выполнении работ жильцов было сообщено заранее через сайт компании, официальную страницу в сети Фейсбук, местные СМИ и объявления на подъезде дома.

Ремонтировали трубы два дня, после чего газовики 22 декабря начали работы по возобновлению распределения газа по данному адресу. Как объясняют в компании, для того чтобы возобновить газоснабжение, специалисты должны провести осмотр внутриквартирных систем газоснабжения и газовых приборов, а также выполнить испытания на плотность внутридомовой системы газоснабжения.

Согласно пункту 7.17 ПБСГ все объекты систем газоснабжения и газовое оборудование перед их подключением к действующим газопроводам, а также после ремонта подлежат внешнему осмотру и опрессовке воздухом. Пуск газа в газопровод без его внешнего осмотра и контрольной опрессовки запрещается, — говорится в сообщении.

Однако жильцы дома говорят, что осмотреть каждую из квартир, как того требуют газовики — не получится, поскольку многие уехали из города еще в начале войны. Поэтому коммунальщики физически не смогут попасть внутрь.

Как сообщили в Газсетях, по состоянию на 3 января нужно проверить еще 11 квартир в доме. Также, по словам представителей компании, владелец/управляющий дом должен заключить договор для надлежащего технического обслуживания газопроводов общего пользования.

Заметим, что предшествует заключению такого договора подписание акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Согласно Кодексу ГРМ, все потребители газа должны составить с Оператором ГРМ акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. В акте указывается точка разграничения владельцев газопровода и точка разграничения ответственности сторон за безопасное использование сетей. Это дает владельцу право самостоятельно распоряжаться своими газовыми сетями, а также выбирать компанию-подрядчика для их обслуживания и ремонта, — говорится в сообщении.

В Газсети сообщили, что вернут газ только когда жильцы дома выполнят все условия:

  • будут иметь заключенный акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, а также договор на техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения (ВБСХ) с предприятием, имеющим разрешение и лицензию на проведение таких работ;
  • пустят специалистов, которые обследуют 11 квартир, которые еще не смогли проверить;

Поэтому пока жители дома будут сидеть без газа, поскольку, по мнению Днепровского филиала Газсети, безопасно пустить газ в квартиры нельзя.

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