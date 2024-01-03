Одна из многоэтажек Днепра две недели без газа: в чем дело

Жители дома по улице Батумской уже две недели без газа.

Жители дома по улице Батумской, 28 жалуются на газовиков, которые открыли им газ во время ремонтных работ, но так и не вернули. Поэтому с 20 декабря горожане сидят без голубого топлива в своих домах.

Как сообщили в Днепровском филиале «Газсети», который отключил газ в доме, 20 декабря выполняли ремонтные работы по замене устаревшего участка газопровода-ввода. О выполнении работ жильцов было сообщено заранее через сайт компании, официальную страницу в сети Фейсбук, местные СМИ и объявления на подъезде дома.

Ремонтировали трубы два дня, после чего газовики 22 декабря начали работы по возобновлению распределения газа по данному адресу. Как объясняют в компании, для того чтобы возобновить газоснабжение, специалисты должны провести осмотр внутриквартирных систем газоснабжения и газовых приборов, а также выполнить испытания на плотность внутридомовой системы газоснабжения.

Согласно пункту 7.17 ПБСГ все объекты систем газоснабжения и газовое оборудование перед их подключением к действующим газопроводам, а также после ремонта подлежат внешнему осмотру и опрессовке воздухом. Пуск газа в газопровод без его внешнего осмотра и контрольной опрессовки запрещается, — говорится в сообщении.

Однако жильцы дома говорят, что осмотреть каждую из квартир, как того требуют газовики — не получится, поскольку многие уехали из города еще в начале войны. Поэтому коммунальщики физически не смогут попасть внутрь.

Как сообщили в Газсетях, по состоянию на 3 января нужно проверить еще 11 квартир в доме. Также, по словам представителей компании, владелец/управляющий дом должен заключить договор для надлежащего технического обслуживания газопроводов общего пользования.

Заметим, что предшествует заключению такого договора подписание акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. Согласно Кодексу ГРМ, все потребители газа должны составить с Оператором ГРМ акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. В акте указывается точка разграничения владельцев газопровода и точка разграничения ответственности сторон за безопасное использование сетей. Это дает владельцу право самостоятельно распоряжаться своими газовыми сетями, а также выбирать компанию-подрядчика для их обслуживания и ремонта, — говорится в сообщении.

В Газсети сообщили, что вернут газ только когда жильцы дома выполнят все условия:

будут иметь заключенный акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, а также договор на техническое обслуживание внутридомовой системы газоснабжения (ВБСХ) с предприятием, имеющим разрешение и лицензию на проведение таких работ;

пустят специалистов, которые обследуют 11 квартир, которые еще не смогли проверить;

Поэтому пока жители дома будут сидеть без газа, поскольку, по мнению Днепровского филиала Газсети, безопасно пустить газ в квартиры нельзя.

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