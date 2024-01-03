Одна із багатоповерхівок Дніпра два тижні без газу: у чому річ

Мешканці будинку по вулиці Батумській вже два тижні без газу.

Жителі будинку по вулиці Батумській, 28 скаржаться на газовиків, які відімкнули їм газ під час ремонтних робіт, але так і не повернули. Через це з 20 грудня містяни сидять без блакитного палива у своїх домівках.

Як повідомили у Дніпровській філії “Газмережі”, яка відключила газ у будинку, 20 грудня виконували ремонтні роботи по заміні застарілої ділянки газопроводу-вводу. Про виконання робіт мешканців було повідомлено заздалегідь через сайт компанії, офіційну сторінку у мережі Фейсбук, місцеві ЗМІ та оголошення на будинку.

Ремонтували труби два дні, після чого газовики 22 грудня почали роботи з відновлення розподілу газу за даною адресою. Як пояснюють в компанії, для того, аби відновити газопостачання, спеціалісти мають провести огляд внутрішньоквартирних систем газопостачання і газових приладів, а також виконати випробування на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання.

Згідно пункту 7.17 ПБСГ всі об’єкти систем газопостачання і газове обладнання перед їх підключенням до діючих газопроводів, а також після ремонту підлягають зовнішньому огляду і опресовування повітрям. Пуск газу в газопровід без його зовнішнього огляду і контрольного опресовування забороняється, – йдеться у повідомленні.

Однак мешканці будинку кажуть, що оглянути кожну з квартир, як того вимагають газовики – не вийде, позаяк багато хто поїхав з міста ще на початку війни. Через це комунальники фізично не зможуть потрапити всередину.

Як повідомили в Газмережах, станом на 3 січня треба перевірити ще 11 квартир в будинку. Також, за словами представників компанії, власник/управитель будинку має скласти договір задля належного технічного обслуговування газопроводів загального користування.

Зауважимо, що передує укладенню такого договору підписання акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. Відповідно до Кодексу ГРМ всі споживачі газу повинні скласти з Оператором ГРМ акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін. В акті вказується точка розмежування власників газопроводу і точка розмежування відповідальності сторін за безпечну експлуатацію мереж. Це дає власнику право самостійно розпоряджатися своїми газовими мережами, а також вибирати компанію-підрядника для їх обслуговування і ремонту, – йдеться у повідомленні.

У Газмережі повідомили, що повернуть газ тільки коли мешканці будинку виконають всі умови:

матимуть укладений акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також договіп на технічне обслуговування внутрішньобудинкової системи газопостачання (ВБСГ) з суб’єктом господарювання, який має дозвіл та ліцензію на проведення таких робіт;

пустять фахівців, які обстежать 11 квартир, котрі ще не змогли перевірити; Тож поки що мешканці будинку будуть сидіти без газу, позаяк на думку Дніпровської філії Газмережі, наразі безпечно пустити газ до квартир не можна.

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