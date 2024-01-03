Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)

Сьогодні, 3 січня, у Кривому Розі на об’їзній на з’їзді у бік станції Рокувата перекинулась фура, що перевозила соняшникове насіння. На щастя, водій не постраждав.
Про це повідомляє місцеве видання “Свої. Кривий Ріг”.
За попередньою інформацією, у фури лопнуло колесо, тому її занесло на повороті.
Насіння висипалося з вантажівки.
На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати всі обставини інциденту.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Павлоград фура збила чоловіка, а потім його переїхали ще дві автівки.
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