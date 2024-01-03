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Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)

Сьогодні 16:03
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На щастя, водій не постраждав.

Новости Днепра про Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)

Сьогодні, 3 січня, у Кривому Розі на об’їзній на з’їзді у бік станції Рокувата перекинулась фура, що перевозила соняшникове насіння. На щастя, водій не постраждав.

Про це повідомляє місцеве видання “Свої. Кривий Ріг”.

Новости Днепра про Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)

За попередньою інформацією, у фури лопнуло колесо, тому її занесло на повороті.

Новости Днепра про Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)

Насіння висипалося з вантажівки.

Новости Днепра про Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)

Новости Днепра про Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)

На місце викликали правоохоронців. Вони і будуть встановлювати всі обставини інциденту.

Новости Днепра про Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що на трасі Дніпро-Павлоград фура збила чоловіка, а потім його переїхали ще дві автівки.

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Новости Днепра про Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)Українська Новости Днепра про Лопнуло колесо: у Кривому Розі перекинулась фура (ФОТО)Русский

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