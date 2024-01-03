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  • На трасі Дніпро-Павлоград фура збила чоловіка, а потім його переїхали ще дві автівки

На трасі Дніпро-Павлоград фура збила чоловіка, а потім його переїхали ще дві автівки

Сьогодні 14:16
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Від отриманих травм чоловік помер на місці.
Новости Днепра про На трасі Дніпро-Павлоград фура збила чоловіка, а потім його переїхали ще дві автівки

Фото умовне.

Учора, 2 січня, на трасі Дніпро-Павлоград, поблизу села Піщанка, сталася жахлива аварія – вантажівка MAN збила чоловіка, який раптово вибіг на дорогу. Після постраждалого переїхали ще дві автівки – Kia та Audi.

На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Львівській маршрутка та трамвай не поділили дорогу (ФОТО).

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Новости Днепра про На трасі Дніпро-Павлоград фура збила чоловіка, а потім його переїхали ще дві автівкиУкраїнська

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