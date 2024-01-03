На трасі Дніпро-Павлоград фура збила чоловіка, а потім його переїхали ще дві автівки

Учора, 2 січня, на трасі Дніпро-Павлоград, поблизу села Піщанка, сталася жахлива аварія – вантажівка MAN збила чоловіка, який раптово вибіг на дорогу. Після постраждалого переїхали ще дві автівки – Kia та Audi.
На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Львівській маршрутка та трамвай не поділили дорогу (ФОТО).
Читайте також:
Автор:
Бідолашний...
У Кривому Розі чоловік згорів на дров'яному складі.
Потрібна ваша допомога!
Попередньо, ніхто не постраждав.