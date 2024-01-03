Поет та морж з Кривого Рогу хоче встановити незвичний Національний рекорд України

Поет з Кривого Рогу хоче встановити незвичний рекорд.

Журналіст з Кривого Рогу Олег Пономарьов на Водохреща збирається встановити досить дивний рекорд. Пан Олег пише вірші та займається моржуванням, тому вирішив поєднувати ці два заняття, розповідає “Рудана”.

Позаяк у крижаній воді Олег може протриматися до 40 хвилин, але це заняття досить нудне, тому поет декламує свої вірші, поки знаходиться у річці. Відео із зануреннями він викладає на своєму ютуб-каналі під назвою “Вірші з ополонки”.

Встановити рекорд Олег планував ще до великої війни, але потім зі зрозумілих причин це зробити не вдалося, і ось зараз представники національної Книги рекордів Гіннеса запросили поета до Києва, щоб зафіксувати це досягнення.

Свій рекорд Олег хоче присвятити заслуженому тренеру України Володимиру Коржаку, засновнику клубу “Барс”.

Це він уперше запросив мене пірнути в ополонку. Це був чудовий спортсмен, який виховав багато чемпіонів. Після цього я купався на Водохреще, як усі. Коли переїхав жити ближче до Ставків, почав тут пірнати, залучив до цього всю свою родину, п’ятьох дітей, – розповів Олег.

Саме після цього пан Олег почав випробовувати свої сили та залишався у крижаній воді надовше. Спочатку він довів тривалість перебування у холодному ставку до 30 хвилин. Зараз же може протриматися всі 40. Упродовж цього часу він читає напам’ять патріотичні вірші, які зараз пише лише українською.

Однак іншим повторювати такі подвиги не радить, позаяк без належної підготовки, це негативно вплине на ваше здоров’я.

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