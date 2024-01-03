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Поэт и морж из Кривого Рога хочет установить необычный Национальный рекорд Украины

Сегодня 15:34
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Поэт из Кривого Рога хочет установить необычный рекорд.

Новости Днепра про Поэт и морж из Кривого Рога хочет установить необычный Национальный рекорд Украины

Журналист из Кривого Рога Олег Пономарев на Крещение собирается установить довольно странный рекорд. Олег пишет стихи и занимается моржеванием, поэтому решил совмещать эти два занятия, рассказывает «Рудана».

Так как в ледяной воде Олег может продержаться до 40 минут, но это занятие достаточно скучное, поэтому поэт декламирует свои стихи, пока находится в реке. Видео с погружениями он выкладывает на своем ютуб-канале под названием «Стихи из проруби».

Установить рекорд Олег планировал еще до войны, но потом по понятным причинам это сделать не удалось, и вот сейчас представители национальной Книги рекордов Гиннеса пригласили поэта в Киев, чтобы зафиксировать это достижение.

Свой рекорд Олег хочет посвятить заслуженному тренеру Украины Владимиру Коржаку, основателю клуба «Барс».

Это он впервые пригласил меня нырнуть в прорубь. Это был отличный спортсмен, воспитавший многих чемпионов. После этого я купался на Крещение, как все. Когда переехал жить поближе к Ставкам, начал здесь нырять, привлек к этому всю свою семью, пятерых детей, — рассказал Олег.

Именно после этого Олег начал испытывать свои силы и оставался в ледяной воде дольше. Сначала он довел продолжительность пребывания в холодном пруду до 30 минут. Сейчас же может продержаться все 40. За это время он читает наизусть патриотические стихи, которые сейчас пишет только на украинском.

Однако другим повторять такие подвиги не советует, поскольку без должной подготовки это негативно повлияет на ваше здоровье.

Новости Днепра про Поэт и морж из Кривого Рога хочет установить необычный Национальный рекорд Украины

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Новости Днепра про Поэт и морж из Кривого Рога хочет установить необычный Национальный рекорд УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Поэт и морж из Кривого Рога хочет установить необычный Национальный рекорд УкраиныРусский

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