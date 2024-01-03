Лопнуло колесо: в Кривом Роге перевернулась фура (ФОТО)

Сегодня, 3 января, в Кривом Роге на объездной на съезде в сторону станции Роковатая перевернулась фура, которая перевозила семечки подсолнечника. К счастью, водитель не пострадал.
Об этом сообщает местное издание “Свои. Кривой Рог”.
По предварительной информации, у фуры лопнуло колесо, поэтому ее занесло на повороте.
Семечки высыпались из грузовика.
На место вызвали правоохранителей. Они и будут устанавливать все обстоятельства инцидента.
Напомним, ранее мы писали, что на трассе Днепр-Павлоград фура сбила мужчину, а затем его переехали еще два автомобиля.
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