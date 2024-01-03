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У Кривому Розі невідомі прив’язали собаку до сміттєвого баку

Сьогодні 13:48
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Бідолашний...

Новости Днепра про У Кривому Розі невідомі прив'язали собаку до сміттєвого баку

У Кривому Розі невідомі прив’язали собаку до сміттєвого баку.

Відео опублікували місцеві мешканці у соцмережі.

На кадрах видно, що чотирилапий голосно гавкає та просить, щоб його відв’язали.

Наразі невідомо, хто та навіщо це зробив. Також, на жаль, немає інформації про подальшу долю тварини. Сподіваємося, собаку побачать та заберуть у родину небайдужі криворіжці. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знайшли стаффордширського тер’єра, який з голоду їв пакети (ФОТО).

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Новости Днепра про У Кривому Розі невідомі прив'язали собаку до сміттєвого бакуУкраїнська

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