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В Кривом Роге неизвестные привязали собаку к мусорному баку

Сегодня 13:48
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Ужас...

Новости Днепра про В Кривом Роге неизвестные привязали собаку к мусорному баку

В Кривом Роге неизвестные привязали собаку к мусорному баку.

Видео опубликовали местные жители в соцсети.

На кадрах видно, что четырехлапый громко лает и просит, чтобы его отвязали.

Пока неизвестно, кто и зачем это сделал. Также, к сожалению, нет информации о дальнейшей судьбе животного. Надеемся, собаку увидят и заберут в семью неравнодушные криворожане.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области нашли стаффордширского терьера, который от голода ел пакеты (ФОТО).

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