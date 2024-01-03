В Кривом Роге неизвестные привязали собаку к мусорному баку

Ужас...

В Кривом Роге неизвестные привязали собаку к мусорному баку.

Видео опубликовали местные жители в соцсети.

На кадрах видно, что четырехлапый громко лает и просит, чтобы его отвязали.

Пока неизвестно, кто и зачем это сделал. Также, к сожалению, нет информации о дальнейшей судьбе животного. Надеемся, собаку увидят и заберут в семью неравнодушные криворожане.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области нашли стаффордширского терьера, который от голода ел пакеты (ФОТО).

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