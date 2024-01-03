Театр у Дніпрі проведе “Бункерне Різдво”, аби зібрати гроші на відновлення зруйнованого пологового

У Дніпрі театр збирає кошти на відновлення пологового будинку.

У Дніпрі театр “Віримо” збирає кошти для пологового будинку, який зруйнувала російська ракета 29 грудня. Про це йдеться на офіційній сторінці театру. Актори планують провести “Бункерне Різдво”.

У межах заходу 7 січня пройдуть публічні читання. Актори “Віримо” Тарас Шевченко та Тимофій Тарковський будуть читати глядачам оповідання “Сіра Погань, яке написали за романом Стівена Кінга, а також новелу “Як святкують Різдво андроїди”, написану за мотивами оповідань Філіпа К. Діка.

Обидві історії вперше перекладені українською для проєкту Bunker Radio, зазначили організатори.

Читання пройдуть 7 грудня о 18:00 на малій сцені театру “Віримо”. Потрапити на захід можна зробивши донат на суму 200 грн. Тривалість – 1 година 10 хвилин.

Усі зібрані кошти передамо на відновлення пологового будинку в Дніпрі, який постраждав від ракетного обстрілу 29 грудня Мистецтво та хороші літературні твори володіють магією лікувати та роблять сильнішими, і саме зараз така магія дуже необхідна, – йдеться у повідомленні.

Для того, щоб замовити квиток, пишіть в дірект Instagram ( https://www.instagram.com/bunker.radio/ ) Bunker Radio

Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного обстрілу Дніпра 29 грудня загинуло 7 людей. Ще десятки отримали поранення. Через удари росіян частково зруйновані пологовий будинок, ТЦ та адмінбудівлі.

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