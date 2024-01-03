Театр в Днепре проведет «Бункерное Рождество», чтобы собрать деньги на восстановление разрушенного роддома

В Днепре театр собирает средства на восстановление роддома.

В Днепре театр «Веримо» собирает средства для роддома, разрушенного российской ракетой 29 декабря. Об этом идет речь на официальной странице театра. Актеры планируют провести «Бункерное Рождество».

В рамках мероприятия 7 января пройдут публичные чтения. Актеры «Верим» Тарас Шевченко и Тимофей Тарковский будут читать зрителям рассказ «Сера Погань», который написали по роману Стивена Кинга, а также новеллу «Как празднуют Рождество андроиды», написанную по мотивам рассказов Филиппа К. Дика.

Обе истории впервые переведены на украинский для проекта Bunker Radio, отметили организаторы.

Чтения пройдут 7 декабря в 18:00 на малой сцене театра «Верим». Попасть на мероприятие можно, сделав донат на сумму 200 грн. Продолжительность – 1 час 10 минут.

Все собранные средства передадим на восстановление роддома в Днепре, пострадавшем от ракетных обстрелов 29 декабря. Искусство и хорошие литературные произведения обладают магией лечить и делают сильнее, и именно сейчас такая магия очень необходима, — говорится в сообщении.

Для того чтобы заказать билет, пишите в директ Instagram (https://www.instagram.com/bunker.radio/) Bunker Radio

Напомним, в результате массированного ракетного обстрела Днепра 29 декабря погибли 7 человек. Еще десятки получили ранения. Из-за ударов россиян частично разрушены роддом, ТЦ и админздания.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: