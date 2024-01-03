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  • Екстремали пробралися у шахту недобудованого метро у Дніпрі заради відео у Тік-Ток (ВІДЕО)

Екстремали пробралися у шахту недобудованого метро у Дніпрі заради відео у Тік-Ток (ВІДЕО)

Сьогодні 12:58
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Місцеві екстремали пробралися на будівництво та показали, як зараз виглядає недобудована станція метро "Театральна".

Новости Днепра про Екстремали пробралися у шахту недобудованого метро у Дніпрі заради відео у Тік-Ток (ВІДЕО)

Відео опублікували в Tik-Tok.

Містяни спустилися на глибину 38 метрів, а також зафільмували, як виглядає будівництво зверху.

Зазначимо, станція “Театральна” – одна із трьох станцій, які мають збудувати у Дніпрі – будуть ще «Центральна» й «Музейна».

“Театральна” розташована поруч із Дніпровським академічним театром опери та балету, що й визначило її назву. Ось так у майбутньому може виглядати ця станція (візуалізація, яку розробило архітектурне бюро Zaha Hadid Architects): 

Новости Днепра про Екстремали пробралися у шахту недобудованого метро у Дніпрі заради відео у Тік-Ток (ВІДЕО)

Коли саме добудують ці станції метро – невідомо, адже після повномасштабного вторгнення росіян будівництво призупинили. Наразі усі недобудовані лінії підземки законсервовані та чекають на відновлення робіт.

Зазначимо, подібні “екскурсії” на будівництво станцій небезпечні, тому краще так не робити! До того ж подібні дії можуть бути кваліфіковані як хуліганство, що може потягнути за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність!

Факт зафіксовано за виявленою інформацію в соціальних мережах, триває перевірка, – прокоментували нам у поліції це відео.

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Новости Днепра про Екстремали пробралися у шахту недобудованого метро у Дніпрі заради відео у Тік-Ток (ВІДЕО)Українська

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