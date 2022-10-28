Очаровала: на Днепропетровщине мужчина 13 раз перечислил деньги мошеннице

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.
Отмечается, что 39-летний мужчина в течение месяца постоянно помогал своей знакомой. Женщина обратилась к нему и попросила денег, потому что дети попали в больницу. Тот согласился.
Позже средства на лечение понадобились женщине, которая заверила мужчину, что лежит в реанимации. В течение месяца она постоянно придумывала разные истории, а растроганный мужчина хотел помочь и перечислял деньги.
Всего он отправил ей 60 тысяч гривен. В конце сентября мужчина захотел навестить знакомую в больнице, однако в медучреждении сказали, что такой пациентки у них нет и не было.
Оказалось, что мужчина доверился мошеннице, которая воспользовалась его добротой, чтобы получить деньги. Их она тратила на развлечения и личные нужды. Сама она не работала, а в больницу не обращалась.
Мошенники объявили о подозрении. Ее дальнейшую судьбу решит суд.
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