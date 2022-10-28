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  • Зачарувала: на Дніпропетровщині чоловік 13 разів перерахував гроші шахрайці

Зачарувала: на Дніпропетровщині чоловік 13 разів перерахував гроші шахрайці

Сьогодні 12:32
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У Кам'янському чоловік 13 разів за місяць відправив гроші шахрайці.

Новости Днепра про Зачарувала: на Дніпропетровщині чоловік 13 разів перерахував гроші шахрайці

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції в Дніпропетровській області.

Зазначається, що 39-річний чоловік протягом місяця постійно допомогав своїй знайомій. Жінка звернулася до нього і попросила грошей, бо діти потрапили до лікарні. Той погодився.

Пізніше кошти на лікування знадобилися жінці, яка запевнила чоловіка, що знаходиться в реанімації. Протягом місяця вона постійно вигадувала різні історії, а розчулений чоловік хотів допомогти та перераховував гроші.

Усього він відправив їй 60 тисяч гривень. Наприкінці вересня чоловік захотів провідати знайому в лікарні, проте в медзакладі сказали, що такої пацієнтки в них немає і не було.

Виявилося, що чоловік довірився шахрайці, яка використала його доброту, щоб отримати гроші. Їх вона витрачала на розваги та особисті потреби. Сама вона не працювала, а до лікарні не зверталася.

Шахрайці оголосили про підозру. Її подальшу долю вирішить суд.

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