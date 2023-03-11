Обворовывал знакомого, пока тот уехал из-за обстрелов: в Марганце поймали мародера

Потерпевший сообщил о краже еще в начале января. Он объяснил, что временно выезжал в Запорожскую область, а когда вернулся, то увидел, что из его квартиры исчезли телевизор, бойлер, колонки, 2 конвектора, кухонная мебель и другая бытовая техника.
Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.
Выяснилось, что к совершению преступления причастен 45-летний местный житель. Он был знаком с мужчиной, которого грабил. Узнав, что тот уезжает из города, вор незаметно похитил ключи от квартиры. После отъезда хозяина жилья он четыре раза приходил в дом и выносил имущество.
Читайте также:
Автор:
Электронная петиция с требованием официально переименовать название "Россия" на "Московия"…
В пятницу, 10 марта, в селе Георгиевка Синельниковского района Днепропетровской…
В пятницу, 10 марта, недалеко от улицы Водительской Новокодакского района…
В известном яхт-клубе Днепра "СИЧ" посетители стали свидетелями по-настоящему жуткой…
Электронная петиция с требованием официально переименовать название "Россия" на "Московия" собрала необходимые 25 тысяч подписей. Как известно, в таком случае ее должен рассмотреть президент Украины.
В пятницу, 10 марта, в селе Георгиевка Синельниковского района Днепропетровской области, пенсионер поджег сухостой и случайно упал в огонь, из-за чего получил серьезные ожоги.
В пятницу, 10 марта, недалеко от улицы Водительской Новокодакского района Днепра спасатели нашли тело 45-летней местной жительницы, которая провалилась под лед.
В известном яхт-клубе Днепра "СИЧ" посетители стали свидетелями по-настоящему жуткой картины. Там они увидели мертвую лису, привязанную к дереву.
В субботу, 11 марта, днепрян и жителей области предупреждают об опасных метеорологических явлениях.
В субботу, 11 марта, электротранспорт Днепра будет работать в штатном режиме по расписанию выходного дня.
Захватите с собой зонт!
Двое молодых мужчин погибли 10 марта во время очередного обстрела россиянами Днепропетровской области.
Немного позитивных новостей!
Воспитательница детсада Бугаевка Ровенской области Вита Черешневская, которую уволили из-за "аморального фото", на котором она в купальнике целуется с мужем во второй раз выиграла суд.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!