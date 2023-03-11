Обворовывал знакомого, пока тот уехал из-за обстрелов: в Марганце поймали мародера

В Марганце Днепропетровской области поймали мародера, который неоднократно грабил квартиру своего знакомого, пока тот уехал в относительно безопасное место из-за постоянных вражеских обстрелов города.

Потерпевший сообщил о краже еще в начале января. Он объяснил, что временно выезжал в Запорожскую область, а когда вернулся, то увидел, что из его квартиры исчезли телевизор, бойлер, колонки, 2 конвектора, кухонная мебель и другая бытовая техника.

Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Днепропетровской области.

Выяснилось, что к совершению преступления причастен 45-летний местный житель. Он был знаком с мужчиной, которого грабил. Узнав, что тот уезжает из города, вор незаметно похитил ключи от квартиры. После отъезда хозяина жилья он четыре раза приходил в дом и выносил имущество.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: