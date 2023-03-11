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  • Обкрадав знайомого, поки той виїхав через обстріли: у Марганці спіймали мародера

Обкрадав знайомого, поки той виїхав через обстріли: у Марганці спіймали мародера

Сьогодні 11:58
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У Марганці Дніпропетровської області спіймали мародера, який неодноразово грабував квартиру свого знайомого, поки той виїхав у відносно безпечне місце через постійні ворожі обстріли міста.

Новости Днепра про Обкрадав знайомого, поки той виїхав через обстріли: у Марганці спіймали мародера

Потерпілий повідомив про крадіжку ще на початку січня. Він пояснив, що тимчасово виїздив до Запорізької області, а коли повернувся, то побачив, що з його квартири зникли телевізор, бойлер, колонки, 2 конвектори, кухонні меблі та інша побутова техніка.

Про це повідомляється у Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області. 

З’ясувалося, що до вчинення злочину причетний 45-річний місцевий мешканець. Він був знайомий із чоловіком, якого грабував. Дізнавшись, що той їде з міста, крадій непомітно викрав ключі від квартири. Після від’їзду господаря житла він чотири рази приходив до оселі та виносив майно.

Новости Днепра про Обкрадав знайомого, поки той виїхав через обстріли: у Марганці спіймали мародера

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Новости Днепра про Обкрадав знайомого, поки той виїхав через обстріли: у Марганці спіймали мародераУкраїнська

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