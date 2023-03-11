Обкрадав знайомого, поки той виїхав через обстріли: у Марганці спіймали мародера

Потерпілий повідомив про крадіжку ще на початку січня. Він пояснив, що тимчасово виїздив до Запорізької області, а коли повернувся, то побачив, що з його квартири зникли телевізор, бойлер, колонки, 2 конвектори, кухонні меблі та інша побутова техніка.
Про це повідомляється у Telegram-каналі поліції Дніпропетровської області.
З’ясувалося, що до вчинення злочину причетний 45-річний місцевий мешканець. Він був знайомий із чоловіком, якого грабував. Дізнавшись, що той їде з міста, крадій непомітно викрав ключі від квартири. Після від’їзду господаря житла він чотири рази приходив до оселі та виносив майно.
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