Обрисовали маркером портрет и подожгли: на Днепропетровщине подростки изуродовали могилы

В Новомосковском районе подростки поиздевались над могилой.

Несовершеннолетние вандалы поиздевались над могилой на одном из кладбищ Новомосковского района.

Как сообщили в полиции, сообщение о надругательстве над местом захоронения на сельском кладбище поступило 4 ноября. Кто-то обрисовал маркером изображение на могиле умершего мужчины, разбросал цветы и обжег огнем деревянные скамейки рядом с надгробиями.

Позже полицейские выяснили, что изуродовали могилы двое подростков, которых в тот день видели рядом с кладбищем.

Ребят 11 и 13 лет вместе с родителями позвали в отделение, где провели беседу. По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

В полиции отметили, что уголовной ответственности подлежат все, кому до совершения преступления исполнилось 16 лет. За тяжкие преступления наступает ответственность с 14 лет. Виновные, не достигшие 14-летнего возраста, могут быть подвергнуты принудительным мерам воспитательного характера. Категорию таких дел рассматривает суд.

Вероятно, ребята обойдутся предупреждением.

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