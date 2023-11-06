Обмалювали маркером портрет та підпалили: на Дніпропетровщині підлітки понівечили могили - Днепр Инфо
Обмалювали маркером портрет та підпалили: на Дніпропетровщині підлітки понівечили могили
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Сегодня 16:56

У Новомосковському районі підлітки познущалися з могили.

Новости Днепра про Обмалювали маркером портрет та підпалили: на Дніпропетровщині підлітки понівечили могили

Неповнолітні вандали познущалися з могили на одному із цвинтарів Новомосковського району. 

Як повідомили у поліції, повідомлення про наругу над місцем поховання на сільському цвинтарі надійшло 4 листопада. Хтось обмалював маркером зображення на стелі померлого чоловіка, розкидав квіти та обпалив вогнем дерев’яні лавки поруч з надгробками.

Пізніше поліціянти з’ясували, що понівечили могили двоє підлітків, яких того дня бачили поруч з кладовищем. 

Хлопців 11 та 13 років разом з батьками покликали до відділку, де провели бесіду. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

У поліції зазначили, що кримінальній відповідальності підлягають усі, кому до вчинення злочину виповнилося 16 років. За тяжкі злочини відповідальність настає з 14 років. Винні, що не досягли 14-річного віку можуть бути піддані примусовим заходам виховного характеру. Категорію таких справ розглядає суд.
 
Тож ймовірно хлопці обійдуться попередженням. 

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Новости Днепра про Обмалювали маркером портрет та підпалили: на Дніпропетровщині підлітки понівечили могилиУкраїнська

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