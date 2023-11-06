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Як мешканцям Дніпра безкоштовно почати вчити англійську мову: інструкція від Мінцифри

Сьогодні 13:17
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Мешканці Дніпра можуть отримати безкоштовний преміум-доступ до програми з вивчення англійської мови.

Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра безкоштовно почати вчити англійську мову: інструкція від Мінцифри

Про це повідомили у офіційному Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Преміум-підписка на сервіс Promova коштує близько 60 доларів, але українці можуть отримати її безплатно, якщо в них є Дія та сучасний смартфон. Як пояснили в Мінцифри, це один з етапів реалізації проєкту Future Perfect, мета якого зробити англійську мовою міжнародного спілкування. 

Програма фінансується міжнародними донорами, тож українці можуть скористатися нею та отримати доступ упродовж трьох років до платформи Promova абсолютно безкоштовно.

Як отримати доступ?

Завантажити програму або перейти на сайт Promova. Після цього вам запропонують зареєструватися. Потрібно ввести необхідні дані та натиснути Free for Ukraine. Вас перекинуть на сайт для авторизації через Дію. 

Таким чином ви отримаєте доступ на три роки до уроків для всіх рівнів від beginner до advanced, курсів бізнес-англійської та англійської для подорожей. Також можна пройти заняття англійської з серіалами та попрактикуватися з носіями мови. 

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Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра безкоштовно почати вчити англійську мову: інструкція від МінцифриУкраїнська Новости Днепра про Як мешканцям Дніпра безкоштовно почати вчити англійську мову: інструкція від МінцифриРусский

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