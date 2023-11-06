Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

Сьогодні 13:14
просмотров

Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

У Кам’янському поліцейські розшукують 15-річного Данила Корсун.

Відомо, що 6 листопада близько 5:30 хлопець пішов з місця мешкання та зник безвісти.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 183 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, очі карі.

Був одягнений: камуфляжний костюм.

Якщо ви бачили цього хлопця чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 0965869441 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

Новости Днепра про Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

Читайте також:

Новости Днепра про Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопцяУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі “на гарячому” затримали квартирних злодіїв
Новини Дніпра
Сьогодні 11:49
У Дніпрі “на гарячому” затримали квартирних злодіїв

Поліцейські затримали трьох чоловіків: 32, 38 та 41 років.

Дніпропетровська область – у лідерах за кількістю скарг на порушення мовного закону: подробиці
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
Дніпропетровська область – у лідерах за кількістю скарг на порушення мовного закону: подробиці

Наша область посіла 4 місце після Києва, Харківської та Одеської…

На Дніпропетровщині водій Tesla на смерть збив пішохода: відео моменту
Новини Дніпра
Сьогодні 09:30
На Дніпропетровщині водій Tesla на смерть збив пішохода: відео моменту

Від отриманих травм пішохід загинув на місці.

На Дніпропетровщині під колесами потяга загинув 17-річний юнак з інвалідністю
Новини Дніпра
Сьогодні 09:00
На Дніпропетровщині під колесами потяга загинув 17-річний юнак з інвалідністю

Усі обставини смерті юнака з’ясовуватимуть поліцейські.

Наверх