Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

Потрібна ваша допомога!

У Кам’янському поліцейські розшукують 15-річного Данила Корсун.

Відомо, що 6 листопада близько 5:30 хлопець пішов з місця мешкання та зник безвісти.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: зріст 183 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, очі карі.

Був одягнений: камуфляжний костюм.

Якщо ви бачили цього хлопця чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 0965869441 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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