Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 15-річного хлопця

У Кам’янському поліцейські розшукують 15-річного Данила Корсун.
Відомо, що 6 листопада близько 5:30 хлопець пішов з місця мешкання та зник безвісти.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст 183 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, очі карі.
Був одягнений: камуфляжний костюм.
Якщо ви бачили цього хлопця чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: 0965869441 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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