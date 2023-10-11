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  • Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Сегодня 15:08
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Легендарная «Славянка» в Днепре начала работу в середине 1990-х годов. Тут можно было купить не только одежду, но и нижнее белье, обувь, сумки, куртки, очки. Словом, тут продавали все, что душе угодно.

Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сегодня выглядит некогда популярнейший рынок города.

Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

В середине 1990-х и в начале 2000-х рынок пользовался большой популярностью у горожан. Магазинов одежды тогда было не много, люди предпочитали ездить на рынок. Это была большая одноэтажная постройка площадью более 12 тыс кв м. Трудилось тут почти 500 продавцов товаров. Здание рынка было условно поделено на «улицы». Названия были самые простые: «Красная», «Желтая», «Зеленая». Всего их было шесть. Само здание было построено таким образом, что можно было легко потеряться среди этих улиц с одеждой. Осенью 2009 года в здании произошел пожар, и «Славянка» сгорела практически полностью.

Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Но уже в 2011 году на ее месте появился новый ТЦ «Славянский рынок». Новое здание получилось двухэтажным, а вещи стали продавать не в железных ангарах, а в боксах из стекла и пластика.

Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Если раньше во всех павильонах продавали одежду, то теперь на «Славянке» можно увидеть много пустых «кабинок», закрытых, сдающихся в аренду и без товара.

Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Купить тут по-прежнему можно все, что угодно – от обуви до носков. Вещи продаются в основном сезонные – сейчас это пуховики, кожаные куртки, дубленки и шубы. С последними очень много точек на рынке – купить их можно сразу в нескольких павильонах. Цены на меховые изделия стартуют от 11 тыс грн.

Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Купить куртку можно от 3 тыс грн, дубленку – от 7 тыс грн.

Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Осенние ботильоны или туфли отдают от 3 тыс грн. Небольшие женские сумки продают по аналогичной стоимости. Цена на джинсы стартует от 3  тыс грн, обычные тонкие летние штаны можно купить по цене от 2 тыс грн. Платье оценивается от 1,5 тыс грн.

Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Если на первом этаже рынка на центральной аллее очень мало пустых павильонов, то стоит отойти чуть дальше – и ситуация меняется – становится мало павильонов с одеждой. Второй этаж практически весь пустой, на всю площадь работает до 5 павильонов, в части которых также продают шубы. Ассортимент одежды напоминает все то, что продают на «Озерке» не только в этом году, но и несколько лет назад. Побродив по закоулкам рынка тут можно обнаружить даже юбки со стразами.

Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)

Что порадовало – так это чистота «Славянки» и наличие лавочек, а также туалет на первом этаже и эскалатор для подъема на второй этаж.

 

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Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Оазис шуб и пустые павильоны: как сегодня выглядит Славянский рынок в Днепре (ФОТО)Русский

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