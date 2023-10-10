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  • Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)

Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)

Сегодня 15:12
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В самом центре Днепра стоит дом, возведенный в 1880-х годах. На верхних этажах живут люди, а на нижнем – работают магазины и развлекательные заведения. На доме сохранилась декоративная лепнина, а сам он построен из пластичного кирпича. Много лет тут находился деловой центр города.

Новости Днепра про Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как сегодня выглядит здание с более чем вековой историей.

Новости Днепра про Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)

Здание находится на улицы, которая еще сто лет назад называлась Гостиной. Возведенный в середине 1880-х дом несколько раз менял свое предназначение. Сначала здание было центром деловой жизни города – тут работала контора страховой компании, которая занималась перевозками по морю и суше, была аптека и несколько магазинов.

Новости Днепра про Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)

С начала 1900-х годов в доме размещались только одни конторы и магазины. Например, работал магазин «Богатырь», где можно было купить галоши, техническую резину, линолеум, игрушки, клеенки, скатерти, но уже в 1910-х годах в доме снова начали сдавать внаем квартиры. Как отмечают историки, в 1917-1918 годах тут жила Серафима Гопнер — революционерка, в честь которой потом и назвали улицу.

Новости Днепра про Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)

Принадлежал дом купцу Борису Штейну, в картушах над окнами слабо виднеется, но все еще можно разглядеть букву «Ш» как инициалы владельца здания.

Новости Днепра про Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)

После революции, а потом и после Второй мировой войны в здании были коммунальные квартиры, но на первом этаже все так же размещались различные магазины.

Новости Днепра про Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)

Сама же улица считается одной из самых древних в Екатеринославе. Находится она в пределах кварталов, заложенных на первом генеральном плане города. Существовавшая с 1790-х годов улица свое первое название – Гостиная получила только в середине 1860-х.

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Новости Днепра про Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)Українська Новости Днепра про Во времена Екатеринослава тут был бизнес-центр и жили революционеры: история необычного дома в центре Днепра (ФОТО)Русский

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