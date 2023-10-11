Оазис шуб та порожні павільйони: як сьогодні виглядає Слов’янський ринок у Дніпрі (ФОТО)

Легендарна «Слов'янка» у Дніпрі розпочала роботу в середині 1990-х років. Тут можна було купити не лише одяг, а й спідню білизну, взуття, сумки, куртки, окуляри. Словом, тут продавали все, що душа забажає.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як сьогодні виглядає популярний ринок міста.

У середині 1990-х та на початку 2000-х ринок користувався великою популярністю у городян. Магазинів одягу тоді було небагато, люди воліли їздити на ринок. Це була велика одноповерхова споруда площею понад 12 тис кв м. Працювало тут майже 500 продавців товарів. Будівлю ринку було умовно поділено на «вулиці». Назви були найпростішими: «Червона», «Жовта», «Зелена». Усього їх було шість. Сама будівля була збудована таким чином, що можна було легко загубитися серед цих вулиць із одягом. Восени 2009 року в будівлі сталася пожежа, і «Слов’янка» згоріла майже повністю. Але вже у 2011 році на її місці з’явився новий ТЦ «Слов’янський ринок».

Нова будівля вийшла двоповерховою, а речі стали продавати не в залізних ангарах, а в боксах зі скла та пластику.

Якщо раніше у всіх павільйонах продавали одяг, то тепер на «Слов’янці» можна побачити багато порожніх «кабінок», закритих, які здаються в оренду та без товару.

Купити тут, як і раніше, можна все, що завгодно – від взуття до шкарпеток. Речі продаються в основному сезонні – зараз це пуховики, шкіряні куртки, дублянки та шуби. З останніми дуже багато точок на ринку – купити їх можна одразу у кількох павільйонах. Ціни на хутряні вироби стартують від 11 тис грн.

Купити куртку можна від 3 тис грн, дублянку – від 7 тис грн.

Осінні ботильйони чи туфлі віддають від 3 тис грн. Невеликі жіночі сумки продають за аналогічною вартістю. Ціна на джинси стартує від 3 тис грн, звичайні тонкі літні штани можна купити за ціною від 2 тис грн. Сукня оцінюється від 1,5 тис грн.

Якщо на першому поверсі ринку на центральній алеї дуже мало порожніх павільйонів, то варто відійти трохи далі – ситуація міняється – стає мало павільйонів з одягом. Другий поверх практично весь порожній, на всю площу працює до 5 павільйонів, у частині яких також продають шуби.

Асортимент одягу нагадує все те, що продають на «Озерці» не лише цього року, а й кілька років тому. Поблукаючи по закутках ринку тут можна виявити навіть спідниці зі стразами.

Що порадувало – так це чистота «Слов’янки» та наявність лавок, а також туалет на першому поверсі та ескалатор для підйому на другий поверх.

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