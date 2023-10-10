За часів Катеринослава тут був бізнес-центр та мешкали революціонери: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як сьогодні виглядає будинок із більш ніж віковою історією.
Будівля знаходиться на вулиці, яка ще сто років тому називалася Гостиною. Зведений у середині 1880-х будинок кілька разів змінював своє призначення. Спочатку будівля була центром ділового життя міста – тут працювала контора страхової компанії, яка займалася перевезеннями морем і сушею, була аптека і кілька магазинів.
З початку 1900-х років у будинку розміщувалися лише одні контори та магазини. Наприклад, працював магазин «Богатир», де можна було купити калоші, технічну гуму, лінолеум, іграшки, клейонки, скатертини, але вже в 1910-х роках у будинку знову почали здавати в оренду квартири. Як зазначають історики, в 1917-1918 роках тут жила Серафима Гопнер – революціонерка, на честь якої потім назвали вулицю.
Належав будинок купцю Борису Штейну, у картушах над вікнами слабо видніється, але все ще можна розглянути букву «Ш» – це ініціали власника будівлі.
Після революції, а потім і після Другої світової війни в будівлі були комунальні квартири, але на першому поверсі так само розміщувалися різні магазини.
Сама ж вулиця вважається однією з найдавніших у Катеринославі. Знаходиться вона у межах кварталів, закладених на першому генеральному плані міста. Існувала з 1790-х років вулиця свою першу назву – Гостиная отримала лише в середині 1860-х.
старе фото: О. Волок
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