За часів Катеринослава тут був бізнес-центр та мешкали революціонери: історія незвичайного будинку в центрі Дніпра (ФОТО)

У самому центрі Дніпра стоїть будинок, зведений у 1880-х роках. На верхніх поверхах мешкають люди, а на нижньому – працюють магазини та розважальні заклади. На будинку збереглася декоративна ліпнина, а сама вона побудована з пластичної цегли. Багато років тут був діловий центр міста.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як сьогодні виглядає будинок із більш ніж віковою історією.

Будівля знаходиться на вулиці, яка ще сто років тому називалася Гостиною. Зведений у середині 1880-х будинок кілька разів змінював своє призначення. Спочатку будівля була центром ділового життя міста – тут працювала контора страхової компанії, яка займалася перевезеннями морем і сушею, була аптека і кілька магазинів.

З початку 1900-х років у будинку розміщувалися лише одні контори та магазини. Наприклад, працював магазин «Богатир», де можна було купити калоші, технічну гуму, лінолеум, іграшки, клейонки, скатертини, але вже в 1910-х роках у будинку знову почали здавати в оренду квартири. Як зазначають історики, в 1917-1918 роках тут жила Серафима Гопнер – революціонерка, на честь якої потім назвали вулицю.

Належав будинок купцю Борису Штейну, у картушах над вікнами слабо видніється, але все ще можна розглянути букву «Ш» – це ініціали власника будівлі.

Після революції, а потім і після Другої світової війни в будівлі були комунальні квартири, але на першому поверсі так само розміщувалися різні магазини.

Сама ж вулиця вважається однією з найдавніших у Катеринославі. Знаходиться вона у межах кварталів, закладених на першому генеральному плані міста. Існувала з 1790-х років вулиця свою першу назву – Гостиная отримала лише в середині 1860-х.

старе фото: О. Волок

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