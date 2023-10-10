Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Аптек в Катеринославі було небагато, бізнес був прибутковий і провізори могли дозволити собі будувати свої прибуткові будинки або орендувати приміщення в самому центрі міста. У Дніпрі збереглося не так багато старовинних аптек, які ніколи не змінювали свого місця розташування. Одна з них знаходиться на вулиці королеви Єлизавети. Ось уже понад 100 років на першому поверсі будівлі знаходиться аптека, змінюються лише орендарі приміщення.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як виглядає будинок, де знаходилася одна з перших аптек у місті.

У середині 1890-х років у місті на вулиці Упорній з’явився новий триповерховий прибутковий будинок. Він був зведений з червоної катеринославської цеглини в еклектичному стилі з елементами неоренесансу. До нашого часу на ньому збереглися всі декоративні елементи фасадів, що є великою рідкістю – мало яка будівля у Дніпрі може похвалитися тим, що з її фасаду не збивали прикраси.

Проте сама будівля за все своє життя все ж таки була змінена – вона оштукатурена і пофарбована, в ній замінено балкони, прорубано двері замість вікна на першому поверсі.

Будувався будинок як прибутковий будинок купця Рагінського. Пізніше він здавав його найм таким самим підприємцям, як і він сам. Так, у 1900 – 1902 році будинок орендував Шифрін – він заробляв на посередництві – знімаючи кімнати у Рагінського він сам здавав їх у найм. У 1910-х роках Рагінський продав свій будинок. Деякий час тут знаходився готель «Бель Вью», але інформації про нього збереглося вкрай мало – готель пропрацював лише півтора роки і закрився.

Пізніше у будівлі продовжили здавати у найм кімнати. На першому поверсі, за правилами того часу, були лавки та приміщення для оренди. Одне з них зайняла аптека, а в сусідньому приміщенні був електро-світлолікувальний кабінет, де лікувалися від венеричних хвороб та недугів сечової системи.

Сама будівля виходить на дві сторони – колишню вулицю Упорну та Залізну. В одному крилі працювала аптека, в іншому – був лікарський кабінет.

У середині 1920-х років будинок із прибуткового перетворився на комунальний, але на першому поверсі, як і раніше, працювала аптека. Є вона там і досі.

Приміщення орендує одна із мереж. У самій аптеці стелажі та прилавки стилізовані під старовину.

старе фото: О. Волок

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