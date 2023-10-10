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  • Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Сьогодні 12:57
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Аптек в Катеринославі було небагато, бізнес був прибутковий і провізори могли дозволити собі будувати свої прибуткові будинки або орендувати приміщення в самому центрі міста. У Дніпрі збереглося не так багато старовинних аптек, які ніколи не змінювали свого місця розташування. Одна з них знаходиться на вулиці королеви Єлизавети. Ось уже понад 100 років на першому поверсі будівлі знаходиться аптека, змінюються лише орендарі приміщення.

Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як виглядає будинок, де знаходилася одна з перших аптек у місті.

Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

У середині 1890-х років у місті на вулиці Упорній з’явився новий триповерховий прибутковий будинок. Він був зведений з червоної катеринославської цеглини в еклектичному стилі з елементами неоренесансу. До нашого часу на ньому збереглися всі декоративні елементи фасадів, що є великою рідкістю – мало яка будівля у Дніпрі може похвалитися тим, що з її фасаду не збивали прикраси.

Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Проте сама будівля за все своє життя все ж таки була змінена – вона оштукатурена і пофарбована, в ній замінено балкони, прорубано двері замість вікна на першому поверсі.

Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Будувався будинок як прибутковий будинок купця Рагінського. Пізніше він здавав його найм таким самим підприємцям, як і він сам. Так, у 1900 – 1902 році будинок орендував Шифрін – він заробляв на посередництві – знімаючи кімнати у Рагінського він сам здавав їх у найм. У 1910-х роках Рагінський продав свій будинок. Деякий час тут знаходився готель «Бель Вью», але інформації про нього збереглося вкрай мало – готель пропрацював лише півтора роки і закрився.

Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Пізніше у будівлі продовжили здавати у найм кімнати. На першому поверсі, за правилами того часу, були лавки та приміщення для оренди. Одне з них зайняла аптека, а в сусідньому приміщенні був електро-світлолікувальний кабінет, де лікувалися від венеричних хвороб та недугів сечової системи.

Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Сама будівля виходить на дві сторони – колишню вулицю Упорну та Залізну. В одному крилі працювала аптека, в іншому – був лікарський кабінет.

Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

У середині 1920-х років будинок із прибуткового перетворився на комунальний, але на першому поверсі, як і раніше, працювала аптека. Є вона там і досі.

Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Приміщення орендує одна із мереж. У самій аптеці стелажі та прилавки стилізовані під старовину.

Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

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старе фото: О. Волок

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Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)Українська Новости Днепра про Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)Русский

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