Як виглядає одна із найстаріших аптек Дніпра: прилавки під старовину та двері замість вікна (ФОТО)

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися, як виглядає будинок, де знаходилася одна з перших аптек у місті.
У середині 1890-х років у місті на вулиці Упорній з’явився новий триповерховий прибутковий будинок. Він був зведений з червоної катеринославської цеглини в еклектичному стилі з елементами неоренесансу. До нашого часу на ньому збереглися всі декоративні елементи фасадів, що є великою рідкістю – мало яка будівля у Дніпрі може похвалитися тим, що з її фасаду не збивали прикраси.
Проте сама будівля за все своє життя все ж таки була змінена – вона оштукатурена і пофарбована, в ній замінено балкони, прорубано двері замість вікна на першому поверсі.
Будувався будинок як прибутковий будинок купця Рагінського. Пізніше він здавав його найм таким самим підприємцям, як і він сам. Так, у 1900 – 1902 році будинок орендував Шифрін – він заробляв на посередництві – знімаючи кімнати у Рагінського він сам здавав їх у найм. У 1910-х роках Рагінський продав свій будинок. Деякий час тут знаходився готель «Бель Вью», але інформації про нього збереглося вкрай мало – готель пропрацював лише півтора роки і закрився.
Пізніше у будівлі продовжили здавати у найм кімнати. На першому поверсі, за правилами того часу, були лавки та приміщення для оренди. Одне з них зайняла аптека, а в сусідньому приміщенні був електро-світлолікувальний кабінет, де лікувалися від венеричних хвороб та недугів сечової системи.
Сама будівля виходить на дві сторони – колишню вулицю Упорну та Залізну. В одному крилі працювала аптека, в іншому – був лікарський кабінет.
У середині 1920-х років будинок із прибуткового перетворився на комунальний, але на першому поверсі, як і раніше, працювала аптека. Є вона там і досі.
Приміщення орендує одна із мереж. У самій аптеці стелажі та прилавки стилізовані під старовину.
старе фото: О. Волок
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