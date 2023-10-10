Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как выглядит дом, где находилась одна из самых первых аптек в городе.
В середине 1890-х годов в городе на улице Упорной появился новый трехэтажный доходный дом. Он был возведен из красного екатеринославского кирпича в эклектическом стиле с элементами неоренессанса. До нашего времени на нем сохранились все декоративные элементы фасадов, что является большой редкостью – мало какое здание в Днепре может похвастать тем, что с его фасада не сбивали украшения.
Однако само здание за всю свою жизнь все же было изменено – оно оштукатурено и окрашено, в нем заменены балконы, прорублена дверь вместо окна на первом этаже.
Строилось здание как доходный дом купца Рагинского. Позже он сдавал его внаем таким же предпринимателям, как и он сам. Так, в 1900 – 1902 году здание арендовал Шифрин – он зарабатывал на посредничестве – снимая комнаты у Рагинского он сам сдавал их внаем. В 1910-х годах Рагинский продал свой дом. Некоторое время тут находилась гостиница «Бель Вью», но информации о ней сохранилось крайне мало – отел проработал всего полтора года и закрылся.
Позже в здании продолжили сдавать в аренду комнаты. На первом этаже, по правилам того времени, находились лавки и помещения для аренды. Одно из них заняла аптека, а в соседнем помещении был электро-светолечебный кабинет, где лечились от венерических болезней и недугов мочеполовой системы.
Само здание выходит на две стороны – бывшую улицу Упорную и Железную. В одном крыле работала аптека, в другом – был врачебный кабинет.
В середине 1920-х годов дом из доходного превратился в коммунальный, но на первом этаже по-прежнему работала аптека. Есть она там до сих пор. Помещение арендует одна из сетей.
В самой аптеке стеллажи и прилавки стилизованы под старину.
старое фото: А. Волок
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