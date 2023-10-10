Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

Аптек в Екатеринославе было не много, бизнес был прибыльный и провизоры могли позволить себе возводить свои доходные дома либо арендовать помещения в самом центре города. В Днепре сохранилось не так много старинных аптек, которые никогда не меняли своего месторасположения. Одна из них находится на улице королевы Елизаветы. Вот уже более 100 лет на первом этаже здания находится аптека, меняются лишь арендаторы помещения.

Журналисты dnepr.info решили узнать, как выглядит дом, где находилась одна из самых первых аптек в городе.

В середине 1890-х годов в городе на улице Упорной появился новый трехэтажный доходный дом. Он был возведен из красного екатеринославского кирпича в эклектическом стиле с элементами неоренессанса. До нашего времени на нем сохранились все декоративные элементы фасадов, что является большой редкостью – мало какое здание в Днепре может похвастать тем, что с его фасада не сбивали украшения.

Однако само здание за всю свою жизнь все же было изменено – оно оштукатурено и окрашено, в нем заменены балконы, прорублена дверь вместо окна на первом этаже.

Строилось здание как доходный дом купца Рагинского. Позже он сдавал его внаем таким же предпринимателям, как и он сам. Так, в 1900 – 1902 году здание арендовал Шифрин – он зарабатывал на посредничестве – снимая комнаты у Рагинского он сам сдавал их внаем. В 1910-х годах Рагинский продал свой дом. Некоторое время тут находилась гостиница «Бель Вью», но информации о ней сохранилось крайне мало – отел проработал всего полтора года и закрылся.

Позже в здании продолжили сдавать в аренду комнаты. На первом этаже, по правилам того времени, находились лавки и помещения для аренды. Одно из них заняла аптека, а в соседнем помещении был электро-светолечебный кабинет, где лечились от венерических болезней и недугов мочеполовой системы.

Само здание выходит на две стороны – бывшую улицу Упорную и Железную. В одном крыле работала аптека, в другом – был врачебный кабинет.

В середине 1920-х годов дом из доходного превратился в коммунальный, но на первом этаже по-прежнему работала аптека. Есть она там до сих пор. Помещение арендует одна из сетей.

В самой аптеке стеллажи и прилавки стилизованы под старину.

старое фото: А. Волок

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