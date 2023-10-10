Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

Сегодня 12:57
просмотров

Аптек в Екатеринославе было не много, бизнес был прибыльный и провизоры могли позволить себе возводить свои доходные дома либо арендовать помещения в самом центре города. В Днепре сохранилось не так много старинных аптек, которые никогда не меняли своего месторасположения. Одна из них находится на улице королевы Елизаветы. Вот уже более 100 лет на первом этаже здания находится аптека, меняются лишь арендаторы помещения.

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили узнать, как выглядит дом, где находилась одна из самых первых аптек в городе.

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

В середине 1890-х годов в городе на улице Упорной появился новый трехэтажный доходный дом. Он был возведен из красного екатеринославского кирпича в эклектическом стиле с элементами неоренессанса. До нашего времени на нем сохранились все декоративные элементы фасадов, что является большой редкостью – мало какое здание в Днепре может похвастать тем, что с его фасада не сбивали украшения.

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

Однако само здание за всю свою жизнь все же было изменено – оно оштукатурено и окрашено, в нем заменены балконы, прорублена дверь вместо окна на первом этаже.

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

Строилось здание как доходный дом купца Рагинского. Позже он сдавал его внаем таким же предпринимателям, как и он сам. Так, в 1900 – 1902 году здание арендовал Шифрин – он зарабатывал на посредничестве – снимая комнаты у Рагинского он сам сдавал их внаем. В 1910-х годах Рагинский продал свой дом. Некоторое время тут находилась гостиница «Бель Вью», но информации о ней сохранилось крайне мало – отел проработал всего полтора года и закрылся.

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

Позже в здании продолжили сдавать в аренду комнаты. На первом этаже, по правилам того времени, находились лавки и помещения для аренды. Одно из них заняла аптека, а в соседнем помещении был электро-светолечебный кабинет, где лечились от венерических болезней и недугов мочеполовой системы.

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

Само здание выходит на две стороны – бывшую улицу Упорную и Железную. В одном крыле работала аптека, в другом – был врачебный кабинет.

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

 

В середине 1920-х годов дом из доходного превратился в коммунальный, но на первом этаже по-прежнему работала аптека. Есть она там до сих пор. Помещение арендует одна из сетей.

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

В самой аптеке стеллажи и прилавки стилизованы под старину.

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)

старое фото: А. Волок

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как выглядит одна из самых старых аптек Днепра: прилавки под старину и дверь вместо окна (ФОТО)Русский

Автор:


# # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре на проспекте Яворницкого произошла авария: образовалась огромная пробка
Новости Днепра
Сегодня 12:27
В Днепре на проспекте Яворницкого произошла авария: образовалась огромная пробка

Движение затруднено от ул. Вернадского до ул. Баррикадная!

Где в Днепре появился новый огромный патриотический мурал
Новости Днепра
Сегодня 11:17
Где в Днепре появился новый огромный патриотический мурал

В Днепре появился еще один огромный мурал.

На Днепропетровщине в скорой родила 20-летняя женщина: отрицала беременность и жаловалась на вздутие живота
Новости Днепра
Сегодня 10:40
На Днепропетровщине в скорой родила 20-летняя женщина: отрицала беременность и жаловалась на вздутие живота

На днях в Каменском 20-летняя женщина родила в карете скорой…

В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известно
Новости Днепра
Сегодня 09:30
В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известно

Правоохранители проверили все объекты.

Последние новости

В Днепре на проспекте Яворницкого произошла авария: образовалась огромная пробка
В Днепре на проспекте Яворницкого произошла авария: образовалась огромная пробка

Движение затруднено от ул. Вернадского до ул. Баррикадная!

Сегодня 12:27
2
просмотров
В Днепре и области в киосках продавали контрафактные сигареты и алкоголь: детали
В Днепре и области в киосках продавали контрафактные сигареты и алкоголь: детали

Очередных дельцов, зарабатывавших на некачественных сигаретах и алкогольных напитках, разоблачили на Днепропетровщине.

Сегодня 11:57
2
просмотров
На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие
На трассе Днепр-Хуторское произошла ужасная авария с участием ВАЗ и Infiniti: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны на дорогах!

Сегодня 11:42
7
просмотров
Где в Днепре появился новый огромный патриотический мурал
Где в Днепре появился новый огромный патриотический мурал

В Днепре появился еще один огромный мурал.

Сегодня 11:17
5
просмотров
На Днепропетровщине в скорой родила 20-летняя женщина: отрицала беременность и жаловалась на вздутие живота
На Днепропетровщине в скорой родила 20-летняя женщина: отрицала беременность и жаловалась на вздутие живота

На днях в Каменском 20-летняя женщина родила в карете скорой – она отрицала беременность.

Сегодня 10:40
5
просмотров
Телеканал ДніпроTV ищет новые лица: объявлен кастинг ведущих
Телеканал ДніпроTV ищет новые лица: объявлен кастинг ведущих

Если тебя привлекает яркий свет софитов и ты мечтаешь стать телезвездой – попробуй свои силы в качестве телеведущего.

Сегодня 10:20
5
просмотров
В Кривом Роге в парке разгуливал мужчина с советским флагом: праздновал 7 октября
В Кривом Роге в парке разгуливал мужчина с советским флагом: праздновал 7 октября

Мужчину задержала полиция охраны.

Сегодня 10:00
6
просмотров
В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известно
В Днепре угрожали подорвать 5 учебных заведений: что известно

Правоохранители проверили все объекты.

Сегодня 09:30
5
просмотров
В Днепре на Кротова обрушилось складское здание: под завалами оказались люди
В Днепре на Кротова обрушилось складское здание: под завалами оказались люди

В Днепре произошел несчастный случай.

Сегодня 09:04
5
просмотров
На Днепропетровщине внук разыскивает своего дедушку: нужна ваша помощь
На Днепропетровщине внук разыскивает своего дедушку: нужна ваша помощь

Присмотритесь внимательно к фото!

Сегодня 08:30
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх