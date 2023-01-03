Никуда не исчезает: за сутки в Днепре заболели COVID двенадцать человек

В течение суток зафиксировано 12 случаев заболевания COVID-19.За сутки поправилось 20 человек.На стационарном лечении находится 41 человек, — говорится в сообщении.
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