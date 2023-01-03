Никуда не исчезает: за сутки в Днепре заболели COVID двенадцать человек

Как сообщается в Департаменте, за минувшие сутки в центрах вакцинации было сделано 428 прививок от COVID-19.

На стационарном лечении находится 41 человек, — говорится в сообщении.

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