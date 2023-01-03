Нікуди не зникає: за добу у Дніпрі захворіли на COVID дванадцять осіб

Протягом доби зафіксовано 12 випадків захворювання на COVID-19.
За добу одужало 20 людей.
На стаціонарному лікуванні перебуває 41 особа, – сказано в повідомленні.
Як повідомляється в Департаменті, за минулу добу в центрах вакцинації було зроблено 428 щеплень від COVID-19.
Всього вже проведено 1 100 988 щеплень.
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