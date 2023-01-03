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Нікуди не зникає: за добу у Дніпрі захворіли на COVID дванадцять осіб

Сьогодні 22:00
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Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я населення.

Новости Днепра про Нікуди не зникає: за добу у Дніпрі захворіли на COVID дванадцять осіб

Протягом доби зафіксовано 12 випадків захворювання на COVID-19.  

За добу одужало 20 людей. 

На стаціонарному лікуванні перебуває 41 особа, – сказано в повідомленні.

Як повідомляється в Департаменті, за минулу добу в центрах вакцинації було зроблено 428 щеплень від COVID-19. 

Всього вже проведено 1 100 988 щеплень.

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Новости Днепра про Нікуди не зникає: за добу у Дніпрі захворіли на COVID дванадцять осібУкраїнська Новости Днепра про Нікуди не зникає: за добу у Дніпрі захворіли на COVID дванадцять осібРусский

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