Никопольский ферросплавный завод может сократить производство, — Дмитрий Бычков

На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся.

О возможном развитии событий с производством рассказал исполняющий обязанности председателя Никопольского районного совета Дмитрий Бычков в эфире «Эспрессо».

Мы надеемся, что соответствующие специалисты и руководители предприятия найдут соответствующие решения. Но есть определенные сигналы, что это не окончательное решение и завод будет по возможности работать, но, возможно, не в том объеме, который работал раньше», – сказал Дмитрий Бычков.

Также и.о.председателя райсовета заявил, что под постоянным обстрелом находятся и другие предприятия.

Из-за того, что враг не может взять город, он продолжает террор против мирного населения.

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