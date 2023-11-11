Нікопольський феросплавний завод може скоротити виробництво, – Дмитро Бичков

Про можливий розвиток подій із виробництвом розповів виконувач обов’язків голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков в ефірі “Еспресо”.
Ми сподіваємося, що все ж таки відповідні фахівці та керівники підприємства знайдуть відповідні рішення. Але є певні сигнали, що це не остаточне рішення і що завод буде за можливістю працювати, але, можливо, не в тому об’ємі, який працював раніше”, – сказав Дмитро Бичков.
Також в.о. очільника райради заявив, що під постійним обстрілом знаходяться і інші підприємства.
Через те, що ворог не може взяти місто, він продовжує терор проти мирного населення.
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