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  • Нікопольський феросплавний завод може скоротити виробництво, – Дмитро Бичков

Нікопольський феросплавний завод може скоротити виробництво, – Дмитро Бичков

Сьогодні 18:35
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Нікопольський феросплавний завод відчуває складнощі із виробництвом, через постійні ворожі обстріли.

Новости Днепра про Нікопольський феросплавний завод може скоротити виробництво, - Дмитро Бичков

Про можливий розвиток подій із виробництвом розповів виконувач обов’язків голови Нікопольської районної ради Дмитро Бичков в ефірі “Еспресо”.

Ми сподіваємося, що все ж таки відповідні фахівці та керівники підприємства знайдуть відповідні рішення. Але є певні сигнали, що це не остаточне рішення і що завод буде за можливістю працювати, але, можливо, не в тому об’ємі, який працював раніше”, – сказав Дмитро Бичков.

Також в.о. очільника райради заявив, що під постійним обстрілом знаходяться і інші підприємства.

Через те, що ворог не може взяти місто, він продовжує терор проти мирного населення.

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Новости Днепра про Нікопольський феросплавний завод може скоротити виробництво, - Дмитро БичковУкраїнська

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