Никопольщину сегодня терроризировали дроны-камикадзе

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Атакованным был Никополь и Марганецкая община.
Кроме дронов-камикадзе, россияне использовали тяжелую артиллерию.
Населённые пункты обследуют специалисты. Выясняют последствия враждебной агрессии, – заявил глава ОВА.
Обошлось без жертв и пострадавших среди населения.
Сегодня также сообщалось, что над Днепропетровщиной сбили крылатую ракету.
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Козенко Антон
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