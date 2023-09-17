Никопольщину сегодня терроризировали дроны-камикадзе

Сегодня также сообщалось, что над Днепропетровщиной сбили крылатую ракету.

Обошлось без жертв и пострадавших среди населения.

Атакованным был Никополь и Марганецкая община.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Сегодня Никопольщину снова терроризировал враг, на этот раз дронами-камикадзе.

Сегодня утром в Кривом Роге загорелась квартира в двухэтажном жилом…

В Днепропетровской области энтузиасты каждый день продолжают раскопки. На этот…

Днепряне не смогли одолеть крепкий "Колоса" из Ковалевки в матче…

В понедельник много днепрян останется без света: адреса В Днепре с 8 часов утра до 18:00 многие абоненты останется без света. 7 просмотров

На Днепропетровщине нашли золотое кольцо в виде змеи эпохи Римской империи В Днепропетровской области энтузиасты каждый день продолжают раскопки. На этот раз нашли необычное кольцо. 5 просмотров

На Днепропетровщине женщину спасли из горящего дома с помощью стремянки Сегодня утром в Кривом Роге загорелась квартира в двухэтажном жилом доме, на улице Добровольцев. 2 просмотров

В Одессе мужчина решил полакомиться соседским любимцем и съел черепаху В Одесі чоловік вирішив почастувати сусідським улюбленцем та з'їв сусідську черепаху. 6 просмотров