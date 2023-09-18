Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот

Никопольчане утверждают, что по городу бродят лисы, которые прячуться от обстрелов в заводских цехах. Также дикие звери охотятся на домашних кур.
Одну из лис заметили в районе местного автовокзала. Местная жительница Анна утверждает, что заметила зверя на улице. Женщина хочет обратиться к зооконтролю, который сможет отловить животное и вывезти за город.
По словам Анны, лиса бродит возле жилых домов, а затем заходит в огороды, где охотится за курами.
Как оказалось, это не первый раз, когда горожане замечают диких животных посреди города. В комментариях горожанин Jura Naumenko опубликовал фото еще одной лисы. Мужчина говорит, что животное прячется от обстрелов в заводском цехе.
В комментариях люди бьют тревогу, ведь дикие лисы просто так к людям не идут, поэтому вероятно они болеют бешенством. Также никопольцы предполагают, что такая активность этих зверей на территории города обусловлена обстрелами, и животным просто некуда деться
Одновременно одна из лис может быть домашней. По крайней мере, такую информацию сообщили местные.
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