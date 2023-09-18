Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот

Жители Никополя жалуются на лисиц, которые поселились на заводах и воруют кур.

Никопольчане утверждают, что по городу бродят лисы, которые прячуться от обстрелов в заводских цехах. Также дикие звери охотятся на домашних кур.

Одну из лис заметили в районе местного автовокзала. Местная жительница Анна утверждает, что заметила зверя на улице. Женщина хочет обратиться к зооконтролю, который сможет отловить животное и вывезти за город.

По словам Анны, лиса бродит возле жилых домов, а затем заходит в огороды, где охотится за курами.

Как оказалось, это не первый раз, когда горожане замечают диких животных посреди города. В комментариях горожанин Jura Naumenko опубликовал фото еще одной лисы. Мужчина говорит, что животное прячется от обстрелов в заводском цехе.

В комментариях люди бьют тревогу, ведь дикие лисы просто так к людям не идут, поэтому вероятно они болеют бешенством. Также никопольцы предполагают, что такая активность этих зверей на территории города обусловлена обстрелами, и животным просто некуда деться

Одновременно одна из лис может быть домашней. По крайней мере, такую информацию сообщили местные.

Тем временем лисиц все чаще видят на территории города, поэтому горожане сильно обеспокоены такой ситуацией. Никопольцы переживают и за рыжих хвостатых, из которых могут убить, и за свой скот, на который они охотятся.

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