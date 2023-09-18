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  • Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот

Никополь заполонили лисы-«захватщицы», которые из-за обстрелов живут на заводах и воруют скот

Сегодня 14:00
просмотров

Жители Никополя жалуются на лисиц, которые поселились на заводах и воруют кур.

Новости Днепра про Никополь заполонили лисы-

Никопольчане утверждают, что по городу бродят лисы, которые прячуться от обстрелов в заводских цехах. Также дикие звери охотятся на домашних кур.

Одну из лис заметили в районе местного автовокзала. Местная жительница Анна утверждает, что заметила зверя на улице. Женщина хочет обратиться к зооконтролю, который сможет отловить животное и вывезти за город.

Новости Днепра про Никополь заполонили лисы-

По словам Анны, лиса бродит возле жилых домов, а затем заходит в огороды, где охотится за курами.

Как оказалось, это не первый раз, когда горожане замечают диких животных посреди города. В комментариях горожанин Jura Naumenko опубликовал фото еще одной лисы. Мужчина говорит, что животное прячется от обстрелов в заводском цехе.

Новости Днепра про Никополь заполонили лисы-

Новости Днепра про Никополь заполонили лисы-

В комментариях люди бьют тревогу, ведь дикие лисы просто так к людям не идут, поэтому вероятно они болеют бешенством. Также никопольцы предполагают, что такая активность этих зверей на территории города обусловлена обстрелами, и животным просто некуда деться 

Одновременно одна из лис может быть домашней. По крайней мере, такую информацию сообщили местные.

Новости Днепра про Никополь заполонили лисы-

Тем временем лисиц все чаще видят на территории города, поэтому горожане сильно обеспокоены такой ситуацией. Никопольцы переживают и за рыжих хвостатых, из которых могут убить, и за свой скот, на который они охотятся.

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