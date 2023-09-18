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Нікополь заполонили лисиці-“загарбниці”, які через обстріли живуть на заводах та крадуть худобу

Сьогодні 14:00
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Мешканці Нікополя скаржаться на лисиць, які оселилися на заводах та крадуть курей.

Новости Днепра про Нікополь заполонили лисиці-

Нікопольчани стверджують, що містом бродять лисиці, які ховаються від обстрілів у заводських цехах. Також дикі звірі полюють на домашніх курей. 

Одну із лисиць помітили в районі місцевого автовокзалу. Місцева мешканка Анна стверджує, що помітила звіря на вулиці. Жінка хоче звернутися до зооконтролю, який зможе відловити тварину та вивезти за межі міста. 

Новости Днепра про Нікополь заполонили лисиці-

За словами Анни, лисиця блукає біля житлових будинків, а потім заходить у городи, де полює на курей.

Як виявилося, це не вперше коли містяни помічають диких тварин посеред міста. У коментарях містянин Jura Naumenko опублікував фото ще одної лисиці. Чоловік каже, що тварина ховається від обстрілів у заводському цеху. 

Новости Днепра про Нікополь заполонили лисиці-

У коментарях люди б’ють на сполох, адже дикі лисиці просто так до людей не йдуть, тому ймовірно вони хворіють на сказ. Також нікопольці припускають, що така активність цих звірів на території міста зумовлена обстрілами, і тваринам просто немає куди йти. 

Водночас одна із лисиць може бути домашньою. Принаймні таку інформацію повідомили місцеві. 

Новости Днепра про Нікополь заполонили лисиці-

Тим часом лисиць усе частіше бачать на території міста, тому містяни сильно занепокоєні такою ситуацією. Нікопольці переживають і за рудих хвостатих, з яких можуть вбити, і за свою худобу, на яку вони полюють.

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