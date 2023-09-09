Нужно ли передавать жителям Днепра показатели счетчика, если газом не пользуетесь

Все уже знают, что с 1 по 5 число следует передать показатели газа. Однако, что делать, если газом не пользуетесь.
Как сообщили в Днепровском филиале Газсети, передавать показатели нужно даже если ничего не «нажгли».
То есть все равно каждый месяц нужно отправить показатели с «нулем».
Это нужно делать, чтобы компания могла сформировать ваш индивидуальный объем потребления голубого топлива в течение газового года и рассчитать стоимость услуг по распределению в следующем.
Отмечается, что «газовый год» заканчивается 30 сентября.
“Передавать показания счетчика каждый месяц обязательно, даже если Вы не пользуетесь газом определенный период. Это обусловлено требованиями Кодекса газораспределительных систем», – говорится в сообщении.
Передать показатели теперь можно не выходя из дома. Это сделали для удобства граждан. Сделать это можно следующим образом:
А еще через голосовое меню IVR (нажав кнопку 2) или дождавшись соединения с оператором Контакт-центра ГК “Нафтогаз Украины” по номерам: (066) 300-28-88, (098) 300-28-88, (093 ) 300-28-88, (057) 708-01-87, (056) 747-36-35.
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