Нужно ли передавать жителям Днепра показатели счетчика, если газом не пользуетесь

Важно знать.

Все уже знают, что с 1 по 5 число следует передать показатели газа. Однако, что делать, если газом не пользуетесь.

Как сообщили в Днепровском филиале Газсети, передавать показатели нужно даже если ничего не «нажгли».

То есть все равно каждый месяц нужно отправить показатели с «нулем».

Это нужно делать, чтобы компания могла сформировать ваш индивидуальный объем потребления голубого топлива в течение газового года и рассчитать стоимость услуг по распределению в следующем.

Отмечается, что «газовый год» заканчивается 30 сентября.

“Передавать показания счетчика каждый месяц обязательно, даже если Вы не пользуетесь газом определенный период. Это обусловлено требованиями Кодекса газораспределительных систем», – говорится в сообщении.

Передать показатели теперь можно не выходя из дома. Это сделали для удобства граждан. Сделать это можно следующим образом:

через «личный кабинет» ООО «ГАЗСЕТИ»;

в «личном кабинете» Нефтегаза;

через чат-бот в Viber;

через чат-бот в Telegram;

с помощью электронного адреса [email protected];

А еще через голосовое меню IVR (нажав кнопку 2) или дождавшись соединения с оператором Контакт-центра ГК “Нафтогаз Украины” по номерам: (066) 300-28-88, (098) 300-28-88, (093 ) 300-28-88, (057) 708-01-87, (056) 747-36-35.

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