Сосед пытался поймать грабителя: в Днепре посреди дня обокрали дом

Как сообщили в полиции, 7 сентября около 16 часов в одном из частных домов Индустриального района города произошла кража.
Злоумышленник залез в чужое жилище и завладел серебряными и золотыми украшениями. Когда вор выносил награбленное имущество, его заметил сосед. Мужчина пытался догнать злоумышленника, однако тот сел в машину и уехал.
Впоследствии вора поймали. Им оказался 42-летний неоднократно судимый за имущественные преступления житель соседней области. Похищенные вещи у подозреваемого изъяли.
8 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи.
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