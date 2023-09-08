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Сосед пытался поймать грабителя: в Днепре посреди дня обокрали дом

Сегодня 20:07
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Пока хозяина не было дома, злоумышленник разбил окно и украл из частного дома золото и серебро.

Новости Днепра про Сосед пытался поймать грабителя: в Днепре посреди дня обокрали дом

Как сообщили в полиции, 7 сентября около 16 часов в одном из частных домов Индустриального района города произошла кража.

Злоумышленник залез в чужое жилище и завладел серебряными и золотыми украшениями. Когда вор выносил награбленное имущество, его заметил сосед. Мужчина пытался догнать злоумышленника, однако тот сел в машину и уехал.

Впоследствии вора поймали. Им оказался 42-летний неоднократно судимый за имущественные преступления житель соседней области. Похищенные вещи у подозреваемого изъяли.

8 сентября мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи.

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Новости Днепра про Сосед пытался поймать грабителя: в Днепре посреди дня обокрали домУкраїнська Новости Днепра про Сосед пытался поймать грабителя: в Днепре посреди дня обокрали домРусский

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