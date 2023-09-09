Чи треба передавати мешканцям Дніпра показники лічильника, якщо газом не користуєтесь

Важливо знати.

Усі вже знають, що з 1 по 5 число треба передати показники газу. Проте, що робити якщо газом не користуєтесь.

Як повідомили в Дніпровській філії Газмережі, передавати показники треба навіть, якщо нічого не “напалили”.

Тобто все одно кожного місяця треба відправили показники з “нулем”.

Це потрібно робити, щоб компанія могла сформувати ваш індивідуальний обсяг споживання блакитного палива впродовж “газового року” та розрахувати вартість послуг з розподілу у наступному.

Зазначається, що “газовий рік” закінчується 30 вересня.

“Передавати показання лічильника щомісяця обов’язково, навіть якщо Ви не користуєтесь газом певний період. Це обумовлено вимогами Кодексу газорозподільних систем”, — йдеться у повідомленні.

Передати показники тепер можна не виходячи з дому. Це зробили для зручності громадян. Зробити це можна наступним чином:

через “особистий кабінет” ТОВ “ГАЗМЕРЕЖІ”;

в “особистому кабінеті” Нафтогазу;

через чат-бот у Viber;

через чат-бот у Telegram;

за допомогою електронної адреси [email protected];

А ще — через голосове меню IVR (натиснувши кнопку 2) або дочекавшись з’єднання з оператором Контакт-центру ГК “Нафтогаз України” за номерами: (066) 300-28-88, (098) 300-28-88, (093) 300-28-88, (057) 708-01-87, (056) 747-36-35.

Читайте також:

Українська

Автор: