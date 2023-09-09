Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Чи треба передавати мешканцям Дніпра показники лічильника, якщо газом не користуєтесь

Чи треба передавати мешканцям Дніпра показники лічильника, якщо газом не користуєтесь

Сьогодні 13:25
просмотров

Важливо знати.

Новости Днепра про Чи треба передавати мешканцям Дніпра показники лічильника, якщо газом не користуєтесь

Усі вже знають, що з 1 по 5 число треба передати показники газу. Проте, що робити якщо газом не користуєтесь.

Як повідомили в Дніпровській філії Газмережі, передавати показники треба навіть, якщо нічого не “напалили”.

Тобто все одно кожного місяця треба відправили показники з “нулем”.

Це потрібно робити, щоб компанія могла сформувати ваш індивідуальний обсяг споживання блакитного палива впродовж “газового року” та розрахувати вартість послуг з розподілу у наступному.

Зазначається, що “газовий рік” закінчується 30 вересня.

“Передавати показання лічильника щомісяця обов’язково, навіть якщо Ви не користуєтесь газом певний період. Це обумовлено вимогами Кодексу газорозподільних систем”, — йдеться у повідомленні.

Передати показники тепер можна не виходячи з дому. Це зробили для зручності громадян. Зробити це можна наступним чином:

через “особистий кабінет” ТОВ “ГАЗМЕРЕЖІ”;
в “особистому кабінеті” Нафтогазу;
через чат-бот у Viber;
через чат-бот у Telegram;
за допомогою електронної адреси [email protected];
А ще — через голосове меню IVR (натиснувши кнопку 2) або дочекавшись з’єднання з оператором Контакт-центру ГК “Нафтогаз України” за номерами: (066) 300-28-88, (098) 300-28-88, (093) 300-28-88, (057) 708-01-87, (056) 747-36-35.

 

 

Читайте також:

Новости Днепра про Чи треба передавати мешканцям Дніпра показники лічильника, якщо газом не користуєтесьУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі
Новини Дніпра
Сьогодні 11:19
Поблизу Дніпра зі вчора гасять масштабну пожежу на фермі

Вогонь охопив 600 квадратних метрів ферми у Дніпровському районі.

У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через російський обстріл
Новини Дніпра
Сьогодні 09:55
У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через російський обстріл

Кількість постраждалих осіб у Кривому Розі зросла до 74, госпіталізовано…

Вночі ворог знов обстрілював Нікополь із важкої артилерії
Новини Дніпра
Сьогодні 09:04
Вночі ворог знов обстрілював Нікополь із важкої артилерії

Вночі ворог обстрілював Нікопольщину із важкої артилерії.

Сусід намагався піймати грабіжника: у Дніпрі посеред дня обікрали будинок
Новини Дніпра
Вчора 20:07
Сусід намагався піймати грабіжника: у Дніпрі посеред дня обікрали будинок

Поки господаря не було вдома, зловмисник розбив вікно та викрав…

Наверх