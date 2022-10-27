Нужна помощь: в Днепре разыскивают грабителя хлебного магазина

Отмечается, что мужчина вошел в магазин, отвлек продавщицу и ограбил кассовый аппарат магазина. Затем он исчез в неизвестном направлении.
Если вы знаете личность преступника, пожалуйста, сообщите в полицию. Владельцы обещают вознаграждения за любую информацию.
Источник: Дніпро Оперативний
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