Нужна помощь: в Днепре разыскивают грабителя хлебного магазина

В Днепре на ул. Титова неизвестный ограбил хлебный магазин.

Отмечается, что мужчина вошел в магазин, отвлек продавщицу и ограбил кассовый аппарат магазина. Затем он исчез в неизвестном направлении.

Если вы знаете личность преступника, пожалуйста, сообщите в полицию. Владельцы обещают вознаграждения за любую информацию.

Источник: Дніпро Оперативний

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