Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують грабіжника хлібного магазину

Зазначається, що чоловік зайшов до магазину, відволік продавчиню та обікрав касу магазину. Після чого зник у невідомому напрямку.
Якщо ви впізнали особу злочинця прохання повідомити в поліцію. Власники обіцяють винагороду за будь-яку інформацію.
Джерело: Дніпро Оперативний
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