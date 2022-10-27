Потрібна допомога: у Дніпрі розшукують грабіжника хлібного магазину

У Дніпрі на вул. Титова невідомий пограбував хлібний магазин.

Зазначається, що чоловік зайшов до магазину, відволік продавчиню та обікрав касу магазину. Після чого зник у невідомому напрямку.

Якщо ви впізнали особу злочинця прохання повідомити в поліцію. Власники обіцяють винагороду за будь-яку інформацію.

Джерело: Дніпро Оперативний

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