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Вдале полювання: над Дніпропетровщиною збили російську ракету Х-59

Сьогодні 09:00
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Гарні ранкові новини від наших захисників неба. Під час нічної атаки військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю російську ракету Х-59.

Новости Днепра про Вдале полювання: над Дніпропетровщиною збили російську ракету Х-59

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Також він додав, що ця ніч минула без «прильотів» і постраждалих. На цю хвилину спокійно – в усіх районах області.

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Новости Днепра про Вдале полювання: над Дніпропетровщиною збили російську ракету Х-59Українська Новости Днепра про Вдале полювання: над Дніпропетровщиною збили російську ракету Х-59Русский

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