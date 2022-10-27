Вдале полювання: над Дніпропетровщиною збили російську ракету Х-59

Гарні ранкові новини від наших захисників неба. Під час нічної атаки військові з повітряного командування «Схід» знищили над областю російську ракету Х-59.

Про це розповів голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Також він додав, що ця ніч минула без «прильотів» і постраждалих. На цю хвилину спокійно – в усіх районах області.

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