Удачная охота: над Днепропетровщиной сбили российскую ракету Х-59

Хорошие новости утром от наших защитников неба. Во время ночной атаки военные из воздушного командования «Схід» уничтожили над Днепропетровщиной российскую ракету Х-59.

Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Также он добавил, что эта ночь прошла без прилетов и пострадавших. На эту минуту спокойно – во всех районах области.

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