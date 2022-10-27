Удачная охота: над Днепропетровщиной сбили российскую ракету Х-59

Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
Также он добавил, что эта ночь прошла без прилетов и пострадавших. На эту минуту спокойно – во всех районах области.
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