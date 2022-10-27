Не вдасться уникнути інвалідності: стан поранених внаслідок обстрілу Дніпра ввечері 25 жовтня

Про це повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук.
За його словами, це люди віком 26, 27 і 28 років. Двох із них вже прооперували, ще одного тільки готують до операції.
«Тяжкі травми грудної порожнини, черевної порожнини, травми хребта з ушкодженням спинного мозку. Двом з них проведені оперативні втручання, стан всіх трьох – стабільно тяжкий. Загрози життю немає. Так розумію, що двом постраждалим не вдасться уникнути інвалідності», – зазначив Григорук.
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