ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 7 населенных пунктов, — Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
Белорусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.
На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад.
У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства. Враг продолжает работу по пополнению потерь.
По имеющейся информации, представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях города Ульяновска. Большинство лиц указанной категории, которые соглашаются воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.
Противник продолжает нести потери. Подтверждено огненное поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага 25 октября в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Утраты личного состава уточняются.
В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области, в течение 24-25 октября, было доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для оказания помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и зенитного ракетного комплекса.
За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БПЛА врага.
Воины ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.
Читайте также:
Автор:
Состояние троих из четырех раненых в результате ракетного удара по…
1 октября погиб парамедик из Днепра Андрей Пилипенко. Это случилось…
В Украине будет проведен скрининг новорожденных на 21 наследственное заболевание.…
Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 245 дней подходит…
Состояние троих из четырех раненых в результате ракетного удара по Днепру стабильно тяжелое. Двое из них не смогут избежать инвалидности.
1 октября погиб парамедик из Днепра Андрей Пилипенко. Это случилось на позиции вблизи населенного пункта Зеленая Долина Донецкой области. Мужчине было 36 лет.
В Украине будет проведен скрининг новорожденных на 21 наследственное заболевание. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Захватите с собой зонт!
Полномасштабное военное вторжение Российской Федерации в Украину, 245 дней подходит к концу.
Одна з найпопулярніших телеведучих України Катерина Осадча оголосила збір коштів на гуманітарну допомогу для Нікополя. Це спільний проєкт зірки із фондом «Твоя опора», називається «Help Nikopol».
Офицера 93-й бригады из Днепра Андрея Николайчука посмертно наградили орденом «За мужество» ІІІ степени.
На улице Героев Крут в Днепре напали местные жители. У подъезда дома сосед ударил мужчину ножом. Пострадавшего направили в больницу.
В среду, 26 октября, произошло ДТП на трассе Н-08, на участке Днепр-Запорожье.
Украинские военные отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!