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  • ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 7 населенных пунктов, — Генштаб

ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 7 населенных пунктов, — Генштаб

Сегодня 08:30
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Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 26 октября остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.

Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 7 населенных пунктов, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

Белорусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою территорию, воздушное пространство и инфраструктуру. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов, в том числе задействование ударных БпЛА.

В других направлениях враг осуществлял обстрелы:

  • на Слобожанском направлении — с территории России, с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Чугуновка, Стрелка, Двуречная, Каменка, Красное и Старица;
  • на Купянском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка и Фиголовка;
  • на Лиманском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Грековка, Дружелюбовка, Макеевка, Терны, Торское, Ямполевка, Спорное, Невское, Верхнекаменное и Заречное;
  • на Бахмутском направлении — из танков и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Майорск, Нью-Йорк, Яковлевка, Зеленополье и Озаряновка;
  • на Авдеевском направлении противник наносил огненное поражение в районы населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Александрополь и Новокалиново.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Дорожнянка, Малиновка, Новоукраинка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополье, Нескучное, Ольговское и Белогорье.
  • На Южнобугском направлении огневого поражения потерпели районы 20 населенных пунктов, что недалеко от линии столкновения. От огня вражеской реактивной артиллерии пострадал Никополь.

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Бахмут, Иванград, Соледар, Майорск, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На временно захваченную территорию Запорожской области продолжают прибывать российские военнослужащие, мобилизованные неделю назад.

У указанного личного состава отсутствует мотивация и желание участвовать в боевых действиях на территории Украины, фиксируются нередкие случаи дезертирства. Враг продолжает работу по пополнению потерь.

По имеющейся информации, представители частных военных кампаний осуществляют вербовку заключенных в исправительных учреждениях города Ульяновска. Большинство лиц указанной категории, которые соглашаются воевать на территории Украины, осуждены за убийства, изнасилование и сбыт наркотических средств.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено огненное поражение района сосредоточения вооружения и военной техники, складов боеприпасов врага 25 октября в районе населенного пункта Берислав Херсонской области. Утраты личного состава уточняются.

В городскую больницу населенного пункта Голубовка Луганской области, в течение 24-25 октября, было доставлено около 100 раненых военнослужащих противника. Для оказания помощи из Луганска и Кадиевки прибыло несколько хирургических бригад.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов. Подтверждено поражение района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 3 опорных пункта и зенитного ракетного комплекса.

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, ракету Х-59 и 17 ударных БПЛА врага.

Воины ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада с боеприпасами и 6 других важных военных объектов противника.

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Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 7 населенных пунктов, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ВСУ отразили наступление оккупантов в районах 7 населенных пунктов, - ГенштабРусский

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