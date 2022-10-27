Избежать инвалидности не удастся: состояние раненых в результате обстрела Днепра вечером 25 октября

Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации Алексей Григорук.
По его словам, это люди в возрасте 26, 27 и 28 лет. Два из них уже прооперированы, еще один только готовится к операции.
«Тяжелые травмы грудной полости, брюшной полости, травмы позвоночника с повреждением спинного мозга. Двое из них перенесли операцию, состояние всех троих стабильно тяжелое. Угрозы жизни нет. Поэтому я понимаю, что двое пострадавших не смогут избежать инвалидности», — сказал Григорук.
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