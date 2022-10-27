Избежать инвалидности не удастся: состояние раненых в результате обстрела Днепра вечером 25 октября

Состояние троих из четырех раненых в результате ракетного удара по Днепру стабильно тяжелое. Двое из них не смогут избежать инвалидности.

Об этом сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской областной военной администрации Алексей Григорук.

По его словам, это люди в возрасте 26, 27 и 28 лет. Два из них уже прооперированы, еще один только готовится к операции.

«Тяжелые травмы грудной полости, брюшной полости, травмы позвоночника с повреждением спинного мозга. Двое из них перенесли операцию, состояние всех троих стабильно тяжелое. Угрозы жизни нет. Поэтому я понимаю, что двое пострадавших не смогут избежать инвалидности», — сказал Григорук.

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