Новая жизнь «Довбуша» — Netflix планирует адаптацию исторического фильма

Американская студия Netflix ведет переговоры о создании четырехсерийного мини-сериала по мотивам киноленты «Довбуш». Подробности переговоров от режиссера фильма Санина.

История самого кассового украинского фильма 2023 года «Довбуш» может иметь продолжение в виде сериала

Успех украинского фильма «Довбуш» не остался незамеченным и на международном уровне. Как сообщила Meta.ua, проектом заинтересовалась студия Netflix.

Продюсеры компании уже начали переговоры с создателями историко приключенческой ленты. Они планируют выпустить по мотивам кинофильма мини сериал. Об этом сообщил журналистам режиссер «Довбуша» Олесь Санин.

Что известно о предстоящем сериале

Как сообщают новости кино на Meta.ua, переговоры только стартовали. Однако первые выводы о задуманном проекте уже можно сделать. Санин сообщил, что Neflix изначально планировал создать 4-серийную адаптацию ленты для англоязычного зрителя.

Эта идея встретила позитивную реакцию авторов «Довбуша». Тем более что в процессе работы над фильмом было снято много киноматериала, который в окончательную двухчасовую версию не вошел. Теперь появляется возможность использовать отснятые метры для мини-сериала.

Здесь остаются некоторые вопросы. Будет ли новый 4-серийный фильм лишь расширенной версией предыдущего, или могут появиться новые сюжетные ходы и даже линии? Понадобятся дополнительные съемки, или уже готового материала хватит для четырех серий?

Пока четких ответов на вопросы нет. Но приятно, что отечественное кино получает признание на Западе. Тем более, если в основе фильма лежат события реальной украинской истории.

О съемках «Довбуша»

Процесс создания киноленты был долгим и драматичным. Неоднократно переносились даты съемок. Серьезным препятствием планам кинематографистов стала внезапно начавшаяся пандемия коронавируса. Из-за этого пришлось значительно сдвигать уже утвержденные графики. В итоге съемки начались в 2018 году, а завершились только в июне 2021-го.

В создании картины существенную роль сыграла государственная поддержка. Достаточно сказать, что из общего бюджета в 120 млн грн большая часть была выделена государством — 65 млн.

Эти деньги были потрачены на создание грандиозного исторического полотна. Только в пошиве костюмов участвовало около 3000 костюмеров. В некоторых сценах снималось свыше 1000 человек в каждой.

Однако с окончанием съемок проблемы не закончились. Запланированный на 2022 год релиз пришлось переносить из-за начавшегося полномасштабного вторжения. В итоге премьера состоялась в августе 2023 года.

Фильм был тепло принят зрителями. Лента стала рекордсменов кассовых сборов в Украине за 2023 год. А всего картину показали уже в 27 странах мира. Это, конечно, успех. И теперь Netflix собирается выпустить международную англоязычную версию в виде мини-сериала.

О чем фильм

Напомним основную канву киноленты. События происходят в первой половине 18-го века. Фильм начинается с участия карпатских добровольцев в боевых действиях на стороне Польши. Однако власти и магнаты Речи Посполитой не проявляют уважения и благодарности к героям. В результате Олекса Довбуш примыкает к повстанческому движению опришков.

Смелый, ловкий и удачливый боец быстро становится одним из народных предводителей. Со временем его слава начинает греметь, о его подвигах сочиняют песни и легенды. Перед зрителем проходит история любви Олексы и его борьбы за свободу.

Фильм превосходно передает атмосферу 18-го века. Съемки батальных сцен отличаются динамикой и правдоподобностью. Как гласил один из слоганов, эта картина — о бессмертии. И действительно, память о Довбуше пережила столетия. И теперь украинскому национальному герою будет посвящен сериал одной из популярнейших студий планеты.

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