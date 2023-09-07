Ночью россияне атаковали Украину 33 БпЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбили

Всего было запущено 33 «шахеда», в основном — в направлении южных районов Одесской области.
Украинские защитники уничтожили 25 БпЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Держим небо! Вместе к победе! – отметили защитники.
Как сообщил Олег Кипер, глава Одесской ОВА, в результате сегодняшнего налета «шахедов» в нескольких населенных пунктах области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.
Пострадал водитель грузовика – у него легкая травма ноги.
На месте продолжается ликвидация последствий. Работают все службы.
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