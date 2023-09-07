Ночью россияне атаковали Украину 33 БпЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько дронов сбили

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Сумщину и Одесщину несколькими группами ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного, юго-восточного и южного направлений.

Всего было запущено 33 «шахеда», в основном — в направлении южных районов Одесской области.

Украинские защитники уничтожили 25 БпЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Держим небо! Вместе к победе! – отметили защитники.

Как сообщил Олег Кипер, глава Одесской ОВА, в результате сегодняшнего налета «шахедов» в нескольких населенных пунктах области повреждены объекты гражданской и припортовой инфраструктуры, элеватор, административное здание.

Пострадал водитель грузовика – у него легкая травма ноги.

На месте продолжается ликвидация последствий. Работают все службы.

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