Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Уночі росіяни атакували Україну 33 БпЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів збили

Уночі росіяни атакували Україну 33 БпЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів збили

Сьогодні 08:00
просмотров

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного, південно-східного та південного напрямків.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 33 БпЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів збили

Усього було запущено 33 “шахеди”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.

Українські захисники знищили 25 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Тримаймо небо! Разом до перемоги! – зазначили захисники.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 33 БпЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів збили

Як повідомив Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

Постраждав водій вантажного автомобіля – у нього легка травма ноги.

На місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.

Читайте також:

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Україну 33 БпЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів збилиУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Росіяни вдарили по Костянтинівці, щонайменше 16 загиблих: Зеленський показав момент “прильоту”
новини України
Вчора 15:53
Росіяни вдарили по Костянтинівці, щонайменше 16 загиблих: Зеленський показав момент “прильоту”

Сьогодні, 6 вересня, росіяни вдарили артилерією по місту Костянтинівка Донецької…

Офіційно: парламент призначив нового міністра оборони
новини України
Вчора 13:37
Офіційно: парламент призначив нового міністра оборони

"За" 338 народних депутатів.

Netflix у новому серіалі “поховав” бійця і поета Павла Вишебабу: він відреагував
новини України
Вчора 10:00
Netflix у новому серіалі “поховав” бійця і поета Павла Вишебабу: він відреагував

На щастя, Павло живий і продовжує захищати Україну від російських…

Мешканець Дніпропетровщини намагався пішки втекти до Молдови
Новини Дніпра
Вчора 08:30
Мешканець Дніпропетровщини намагався пішки втекти до Молдови

В Одеській області днями прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які намагалися…

Наверх