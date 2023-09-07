Уночі росіяни атакували Україну 33 БпЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів збили

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного, південно-східного та південного напрямків.

Усього було запущено 33 “шахеди”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.

Українські захисники знищили 25 БпЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Тримаймо небо! Разом до перемоги! – зазначили захисники.

Як повідомив Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.

Постраждав водій вантажного автомобіля – у нього легка травма ноги.

На місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.

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