Уночі росіяни атакували Україну 33 БпЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів збили

Усього було запущено 33 “шахеди”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.
Українські захисники знищили 25 БпЛА.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Тримаймо небо! Разом до перемоги! – зазначили захисники.
Як повідомив Олег Кіпер, голова Одеської ОВА, внаслідок сьогоднішнього нальоту «шахедів» у декількох населених пунктах області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля.
Постраждав водій вантажного автомобіля – у нього легка травма ноги.
На місці триває ліквідація наслідків. Працюють всі відповідні служби.
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