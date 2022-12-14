«Нет НАТО», флаги РФ и оружие: в Днепре у членов запрещенных партий нашли «арсенал» роспропаганды

В помещениях представителей запрещенных партий был найден стандартный набор российского коллаборанта: флаги РФ, портрет Ленина, прокремлевская литература и советские агитки.
Отметим, что коммунистическую партию и партию «Русь единая» запретили еще несколько лет назад.
По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь «арсенал» пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины.
Изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.
Следователи СБУ начали уголовное производство по статье 109 УКУ – насильственное свержение конституционного строя и захват госвласти.
Расследование проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
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