«Нет НАТО», флаги РФ и оружие: в Днепре у членов запрещенных партий нашли «арсенал» роспропаганды

В Днепре, Кривом Роге и Киеве СБУ провела обыски у участников запрещенных политпартий.

В помещениях представителей запрещенных партий был найден стандартный набор российского коллаборанта: флаги РФ, портрет Ленина, прокремлевская литература и советские агитки.

Отметим, что коммунистическую партию и партию «Русь единая» запретили еще несколько лет назад.

По оперативной информации, функционеры КПУ планировали использовать весь «арсенал» пропагандистских средств для проведения агитационно-массовых мероприятий в поддержку врага в случае захвата Киева и Днепропетровщины.

Изъятые материалы направлены на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Следователи СБУ начали уголовное производство по статье 109 УКУ – насильственное свержение конституционного строя и захват госвласти.

Расследование проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области во взаимодействии с Департаментом защиты национальной государственности Службы безопасности при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: