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  • “Нет НАТО”, прапори РФ та зброя: у Дніпрі в членів заборонених партій знайшли “арсенал” роспропаганди

“Нет НАТО”, прапори РФ та зброя: у Дніпрі в членів заборонених партій знайшли “арсенал” роспропаганди

Сьогодні 15:20
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У Дніпрі, Кривому Розі та Києві СБУ провела обшуки в учасників заборонених політпартій.

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У помешканнях представників заборонених партій знайшли стандартний набір російського колаборанта: прапори РФ, портрет Леніна, прокремлівську літературу та радянські агітки.

Зазначимо, що Комуністичну партію та партію “Русь єдина” заборонили ще декілька років тому.

За оперативною інформацією, функціонери КПУ планували використати весь «арсенал» пропагандистських засобів для проведення агітаційно-масових заходів на підтримку ворога у разі захоплення Києва і Дніпропетровщини.

Вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Слідчі СБУ почали кримінальне провадження за статтею 109 ККУ – насильницьке повалення конституційного ладу та захоплення держвлади.

Розслідування проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області у взаємодії з Департаментом захисту національної державності Служби безпеки за процесуального керівництва органів прокуратури.

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