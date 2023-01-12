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Нестерпимые боли: в Каменском женщина выпала из окна квартиры

Сегодня 09:00
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В Каменском Днепропетровской области на улице Бурхана 10 января, около десяти часов вечера женщина выпала из окна квартиры на верхнем этаже пятиэтажного дома.

Новости Днепра про Нестерпимые боли: в Каменском женщина выпала из окна квартиры

Причиной смерти мог оказаться суицид. Предположительно, женщина решила покончить с собой из-за затяжной болезни и вызываемых ею болей.

Правоохранителей и медиков вызвали на место. Им сообщили, что женщина выпала с пятого этажа. Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть местной жительницы. Ей было 59 лет.

Мать погибшей во время трагедии была в соседней комнате. Она рассказала, что дочь страдала от боли и сильно болела. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям.

                                                                                                                                   Источник: “Событие

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