Нестерпимые боли: в Каменском женщина выпала из окна квартиры

В Каменском Днепропетровской области на улице Бурхана 10 января, около десяти часов вечера женщина выпала из окна квартиры на верхнем этаже пятиэтажного дома.

Причиной смерти мог оказаться суицид. Предположительно, женщина решила покончить с собой из-за затяжной болезни и вызываемых ею болей.

Правоохранителей и медиков вызвали на место. Им сообщили, что женщина выпала с пятого этажа. Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть местной жительницы. Ей было 59 лет.

Мать погибшей во время трагедии была в соседней комнате. Она рассказала, что дочь страдала от боли и сильно болела. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям.

Источник: “Событие”

Читайте также:

Українська Русский

Автор: