Нестерпимые боли: в Каменском женщина выпала из окна квартиры

Причиной смерти мог оказаться суицид. Предположительно, женщина решила покончить с собой из-за затяжной болезни и вызываемых ею болей.
Правоохранителей и медиков вызвали на место. Им сообщили, что женщина выпала с пятого этажа. Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть местной жительницы. Ей было 59 лет.
Мать погибшей во время трагедии была в соседней комнате. Она рассказала, что дочь страдала от боли и сильно болела. Обстоятельства трагедии предстоит выяснить правоохранителям.
Источник: “Событие”
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