Нестерпні болі: у Кам’янському жінка випала з вікна квартири

Причиною смерті міг стати суїцид. Імовірно, жінка вирішила накласти на себе руки через затяжну хворобу і болі, що викликаються нею.
Правоохоронців та медиків викликали на місце. Їм повідомили, що жінка випала із п’ятого поверху. Медики, які прибули на місце, змогли лише констатувати смерть місцевої мешканки. Їй було 59 років.
Мати загиблої під час трагедії була у сусідній кімнаті. Вона розповіла, що страждала на біль і сильно хворіла. Обставини трагедії мають з’ясувати правоохоронці.
Джерело: видання “Событие”
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