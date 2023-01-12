Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Нестерпні болі: у Кам’янському жінка випала з вікна квартири

Сьогодні 09:00
просмотров

У Кам'янському Дніпропетровської області на вулиці Бурхана 10 січня близько десятої години вечора жінка випала з вікна квартири на верхньому поверсі п'ятиповерхового будинку. 

Новости Днепра про Нестерпні болі: у Кам'янському жінка випала з вікна квартири

Причиною смерті міг стати суїцид. Імовірно, жінка вирішила накласти на себе руки через затяжну хворобу і болі, що викликаються нею.

Правоохоронців та медиків викликали на місце. Їм повідомили, що жінка випала із п’ятого поверху. Медики, які прибули на місце, змогли лише констатувати смерть місцевої мешканки. Їй було 59 років.

Мати загиблої під час трагедії була у сусідній кімнаті. Вона розповіла, що страждала на біль і сильно хворіла. Обставини трагедії мають з’ясувати правоохоронці.

                                                                                                                                   Джерело: видання “Событие

Читайте також:

Новости Днепра про Нестерпні болі: у Кам'янському жінка випала з вікна квартириУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині жінка вбила власного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:00
    На Дніпропетровщині жінка вбила власного чоловіка

    У ніч на 10 січня подружжя криворожан поскандалило.

    У метро Дніпра щодня відкачують майже 6 млн літрів води
    Новини Дніпра
    Вчора 17:41
    У метро Дніпра щодня відкачують майже 6 млн літрів води

    По всій країні нині застосовують графіки аварійних відключень. Знеструмлюють не…

    Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»
    Новини Дніпра
    10.01.2023 12:26
    Філатов: «Дніпро зробив багато для свого захисту і тепер піклується про переселенців — бо це теж наші люди»

    Дніпро системно підготовлений, аби дати відсіч ворожим планам. За вказівкою…

    Працюватимуть без світла: у Дніпрі тестують акумуляторні батареї для світлофорів
    Новини Дніпра
    06.01.2023 20:25
    Працюватимуть без світла: у Дніпрі тестують акумуляторні батареї для світлофорів

    У Дніпрі тестують акумуляторні батареї для живлення світлофорних об'єктів. Таким…

    Наверх